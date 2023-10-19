指數未脫區間震盪格局 仍以個股表現為主

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總經與市場分析：上周全球關注以巴衝突後續發展，重點仍在其他鄰近國家對以色列態度，若未再蔓延至國家級戰事，地緣政治衝突對金融市場的影響將會降低。

經濟數據方面，美國9月消費者物價指數（CPI）3.7％，連續第三個月上揚，9月的零售銷售月增0.7％，高於市場預期的0.3％，但低於前值的0.8％，且近兩個月偏向民生消費項目支撐成長，非必需消費表現則較弱。

目前美國總體需求仍面臨基本面的逆風，除了超額儲蓄已經耗盡，9月開始學貸也將恢復計息、10月起全面恢復還款，將影響青壯年族群的消費力，近期已有聯準會官員釋出利率升息到終點的鴿派看法，有助股市轉趨樂觀。

操作建議：

市場擔憂美國新禁令對科技股造成的衝擊，台股本周再度跌破季線。在美國17日宣布對中國大陸的半導體銷售的最新新禁令中，NVIDIA A800、H80及日前推出的L40S都在新禁令內，雖國內AI伺服器供應鏈主要以美系CSP為主，中國禁令對台灣供應鏈實際影響有限，但周三台股下跌201點收低16,440點。

19日登場的台積電（2330）法說為本周重頭戲，庫存循環、資本支出、先進製程與封裝、營運展望等為市場關注重點，另總統大選也進入倒數階段，統計自1996年（第九屆）以來的七次總統大選歷史資料，選前90天，上漲機率57％、平均漲幅5.08％；選前60天，上漲機率71％、平均漲幅6.19％；選前30天，上漲機率71％，台股後市仍可期待。

投資方向上，可關注：

1、矽智財相關，Tesla的超級電腦Dojo、Google、Microsoft、Meta等企業，為提升AI效能並降低成本，皆積極自研符合自身需求的晶片開發，可留意國內的矽智財ASIC業者。

2、AI相關，AI生成應用崛起，帶動主要CSP雲端大廠進行AI伺服器軍備競賽，而台灣伺服器一條龍，從上游晶片、零組件到下游組裝雨露均霑，相較消費性電子需求疲軟，AI伺服器成長趨勢明確，短線因美國新禁令影響可先暫時觀望，伺機尋找布局時機。

3、網通族群，美國基建法及美中貿易戰後潔淨網路需求增溫，有利台廠持續爭取訂單。此外，AI生成帶動算力大幅躍升將需要更大頻寬，加速光通訊傳輸400G、800G滲透率，有利啟碁、中磊、智易、華星光等台灣供應鏈。

4、綠能，淨零轉型路線明確，尤其離岸風電進入建置高速成長期，配套的電網更新及維護支出亦持續成長，加上美國基建需求增加的訂單，森崴能源、世紀鋼、華城、士電、大同、中興電、東元等相關供應鏈持續受惠。

5、EV相關，各國政策推動及補助，EV產業趨勢明確，2023年銷量上看1,484萬台，年增35％，此外2020～2030年充電椿CAGR亦高達25.6％，產業成長趨勢明確。

6、成衣製鞋族群，品牌廠庫存調整已逐漸回到較正常水位，有助供應鏈營運逐漸回溫，加上2024年巴黎奧運題材，營運將逐漸自谷底回升。