鴻準跨足生醫 明年可望開花

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鴻準於生醫領域的布局

機殼廠鴻準（2354）加碼布局生醫，鴻準投資長洪偉仁表示，鴻準以策略投資與併購、代工製造、產品經銷三路並進的方式跨足生醫，目前已接獲二類醫材代工訂單，也爭取進入Tier 1國際醫材大廠供應鏈，鴻準這二年在生醫領域的布局明年可望進一步發酵。

鴻準為蘋果機殼供應鏈，近二年強攻生醫，2022年新設衡準健康負責生醫相關業務，並收購睿宏醫聯為子公司，切入醫療設備銷售通路，由於生醫領域專業且封閉，鴻準醞釀、布局已久，投資長洪偉仁預期，這二年的布局效益可望於明年發酵。

洪偉仁表示，鴻準以策略投資與併購、代工製造、產品經銷三路並進的方式跨足生醫，目前由衡準健康負責醫材代工、睿宏負責醫材經銷。

鴻準在生醫領域的上、中、下游已趨完備；睿宏已經代理國際醫療設備廠的智慧藥櫃、義大利廠商化療配藥用自動化機械手臂等，國內外的併購案也正在洽談中。

洪偉仁也強調，目前已接獲二類醫材代工訂單，並爭取切入Tier 1國際廠商的供應鏈。

鴻準鎖定生醫領域為重要轉型方向，鴻準董事長呂軍甫表示，20多年來，鴻準業務範疇涵蓋3C電子產品系統組裝及電子產品機構零組件之製造、加工、銷售等，不僅提供客戶完整設計、快速製造與有效率的客戶服務，也累積相當多的國際知名品牌客戶資源與服務經驗。

鴻準從去年起，加入與永齡基金會共同合作H.Spectrum+國際加速器，希望扶植具有產品力的優秀生技新創團隊，並透過鴻準製造力與國際資源，將產品銷往全世界。

H.Spectrum+國際加速器繼2022年選出十家生醫企業後，今年已成功邁入第二年，從183家團隊中選出包括生醫生技、醫材設備、預防醫學、精準檢測、AIOT智慧醫療等面向13組具產業創新力高度展潛力的團隊，以及三組具有獨特創意的醫事人才進入最後總決賽。

本次Demo Day國內組由藥祇生醫、國際組由來自美國APMTD獲得鴻準投資暨合作意向書。鴻準董事長呂軍甫表示，希望藉由鴻準的國內外資源加持，讓這些獲選團隊的產品能夠早日符合市場需求，進行量產；並在國際市場大放異彩，為更多需要治療的病患找到最佳解決方案。