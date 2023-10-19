歐、日接單報喜 茂迪迎曙光

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台灣國際智慧能源週登場，茂迪（6244）展出TOPCon透光率超過50％的高效TOPCon太陽能模組，總經理葉正賢也樂觀報喜，拿下歐洲農場、日本訂單。今年進口模組比重拉高到3成以上，葉正賢也呼籲，進口模組低成本，應該針對採用進口模組，躉購費率應該要往下修15％～20％。

葉正賢表示，經過持續跟工研院綠能所不斷在TOPCon技術的耕耘，此次台灣智慧能源展，茂迪主要展出透光率超過50％的高效TOPCon太陽能模組，以及特別適用於漁電共生的TOPCon模組。由於高轉換效率，除讓透光率調整的範圍更高、種植作物選擇更具彈性外，也讓溫室農電共生的投資報酬率大幅提高，為未來土地的多元使用鋪路，解決地窄人稠、土地緊張的問題。

目前已經有歐洲農場客戶正在洽談雙面透光營農型模組，有機會明年出貨。至於日本市場也有所斬獲，茂迪也將擴產滿足客戶需求。

茂迪今年上半年合併營收約21.81億元、年減3.58％，毛利率提升至約16.74％，營業利益約1.74億元、年成長145％，稅後純益約1.83億元、年成長77.67％，每股純益約0.46元。

茂迪今年出貨比重已經拉升到70％以上，帶動毛利率改善，葉正賢對於下半年獲利也有信心，「不會讓人失望」。

對於後續展望，葉正賢表示，今年因為選舉造成許多案場施工許可延後，台灣原訂今年3.5GW的目標落後，預期全年裝置量約2.5GW。預期選後逐漸恢復，不過從拿到許可到出貨還有時間差，市場真正回春可能要等到明年下半年。

葉正賢指出，去年進口模組安裝量21.6％，今年提高到31.7％，高進口比例讓產業擔心。進口模組品質沒有依照台灣管理，呼籲主管機關讓進口模組規格和測試條件有一定規範，如螺絲孔位、抗風能力等，必須與台灣模組相近，以便天災發生可立即替換。

尤其台灣有20％能源來自太陽能，進口模組出了問題，無法忍受長達一個月的等待期。

他也呼籲，第三地進口模組成本較低，卻仍享有躉購費率，政府應針對採用進口模組案場調整其躉購費率、下修15％～20％，不應該拿台電的錢去補貼進口產品。