元晶 今年獲利創高可期

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元晶（6443）手握大型漁電共生案場訂單，今年營運不受選舉影響，預期第四季還會優於第三季，全年獲利有望創下掛牌高點。執行副總廖偉然指出，TOPCon第一季開始出貨，估計下半年出貨將占三分之二。此外，元晶布局海外市場有成，明年美國訂單增加、日本也可望拿下訂單，預估海外市場貢獻會拉高到3成以上。

元晶為漁電共生案廠設計的天鷹模組除了抗高溫、抗高濕及抗鹽蝕外，單位面積發電效率高，且通過最強17 級陣風的風洞耐壓測試。8月底取得大型漁電共生案廠訂單，金額達30億元，出貨自今年第四季一路到明年中，因此對於今年營收、獲利展望樂觀。

元晶今年上半年合併營收約45.48億元、相比去年同期成長16.7％，稅後純益約3.19億元、年成長641％，每股純益約0.67元。廖偉然表示，目前看來第三季營運和第二季差不多，第四季則是和第一季相當，在漁電共生等大型案場訂單挹注之下，受到選舉因素干擾的影響不大。

法人也樂觀預估，元晶今年營運優於市場表現，全年每股純益可望超過1元，寫下公司掛牌以來高點。

元晶也持續耕耘海外市場，美國要求太陽能模組廠前去美國設廠，估計產能規模超過30GW，不過未來東南亞電池可能無法進口到美國，所以今年看到美國大客戶明年訂單增加。

此外，目前也和日本電力公司洽談訂單，預期明年出貨，一年出貨規模約500MW。今年元晶海外市場的出貨比重大約是10％，明年會拉高到30％以上。