南俊Q3轉盈 Q4動能看旺

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鋼珠導軌廠南俊國際（6584）公告第三季自結損益，隨著營運規模擴大、產品組合優化，單季轉虧為盈，稅後純益約1,797萬元，每股稅後純益（EPS）0.27元。第四季營運成長動能看好，全年力拚獲利。

南俊國際第三季合併營收約3.47億元，毛利率提升至19.46％，營業利益約1,241萬元，稅後純益約1,797萬元，每股稅後純益0.27元，單季轉虧為盈。累計今年前三季合併營收約9.27億元，營業損失約3,115萬元，稅後淨損約750萬元，每股稅後淨損約0.12元。

南俊國際產品應用面橫跨辦公家具、雲端伺服器、櫥櫃、工具櫃、家電、醫療／工業應用，營收比重分別為24％、24％、17％、工具櫃14％、家電10％、醫療／工業應用9％等領域，客戶群涵蓋各領域的領導品牌，營收8成以上為外銷。

南俊國際上半年受客戶調整庫存影響，因營收未達經濟規模而陷入虧損，第三季隨著伺服器客戶動能逐漸回溫，再加上高階工具櫃回補需求，帶動營收回升。

南俊國際下半年主要營運成長動能來自伺服器產業，第四季要看兩大美系雲端服務客戶的拉貨動能。至於非伺服器產品包括廚櫃、工具櫃等等也持續回升。南俊國際隨著美系CSP大客戶新品導入量產、資料中心動能回升，明年營運展望較今年轉為佳，南俊國際也持續配合客戶開發AI伺服器導軌，可望在明年下半年量產。