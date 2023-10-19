散裝航運 今年業績高峰來了

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散裝船市場最新行情

散裝航運迎接今年以來首個旺季，波羅的海乾散裝綜合指數BDI於18日最新報價，續漲47點至2,105點，主要由海岬型船日租金上漲2.44％至31,089美元所帶動，創去年5月來新高。

裕民（2606）、慧洋（2637）等散裝航運業者表示，11月到歐美耶誕節放假前，可望還有一波拉貨潮，散裝航運行情還有戲。

包含海岬型船在內，各型散裝船運價全面走揚，巴拿馬型船日租上漲481美元至14,568美元，超輕便型船日租上漲92美元至14,139美元，輕便型小漲12美元至12,436美元，法人樂觀第四季將成為散裝航運族群今年業績最好的一季，但須視大陸因素的變化。

業界表示，這波漲勢主要受惠大陸鐵礦砂補庫、鋁土礦需求增加，以及歐洲逐步增加冬季煤炭、鐵礦砂進貨，帶動海岬型船日租金飆，是8月底日租金的3倍之多。

全球鐵礦砂有7成銷往大陸，主要從巴西、澳洲等地運往大陸，加上煤炭從哥倫比亞運往歐洲，俄羅斯、澳洲煤炭運往大陸，是推升海岬型運價漲勢的三大主力。

據統計，前三季巴西出口到大陸的鐵礦砂較去年同期增加6.1％，創最大增速；大陸以電動車為首的汽車業生產急速擴大，則帶動鋁土礦需求旺盛。散裝船從鋁土礦產地西非運往大陸所需天數，和巴西鐵礦砂運往大陸的船隻差不多，路程很遠令市場可提供運輸服務的船隻數量減少，船舶供需緊張。

近期原油與天然氣上漲，刺激燃料煤需求，從熱絡的太平航線運輸，擴大到大西洋航線。此外以哈戰爭造成海法港塞港，散裝船似有塞船跡象，目前排隊船舶約10幾艘，是關注焦點。

在散裝航運旺季，有船就可賺一波。慧洋（2637）18日公告巴拿馬型新散裝貨輪82,400噸MV Katagalan Brave交船加入營運，已談定租家為加拿大最大糧商威特發（Viterra），採指數連動型合約。