台船爭大單 最快2024轉盈

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台船（2208）18日法說，聚焦打虧轉盈計畫和爭取獲利大單，台船目前累虧55億元，董事會5月核議通過成立改造檢討小組並提出改善對策。法人透露，台船正在爭取一家亞洲船東的四艘油輪大單，及長榮（2603）、陽明（2609）中小型支線船大單，若順利得標，台船最快明年、最晚後年將轉盈。

據了解，亞洲船東將在下周來台，與台船進一步商談油輪建造案，市場估四艘油輪造價上看2億美元。另外，貨櫃雙雄中小型甲醇貨櫃船建造案，預估陽明有1,800～2,500TEU造船計畫，總需求逾15艘，長榮也有2,100～3,000TEU支線型新型燃料船造船需求，第一批初估至少有6艘。

台船目前手中訂單餘額約480億元，接下來將參與多艘潛艦與軍艦後續艦等12艘招標，包括海軍潛艦救難艦、潛艦後續艦、油彈補給艦後續艦、新型兩棲船塢運輸艦後續艦，及海洋基礎資料調查船、財政部100噸級巡緝艇，後續艦量產毛利上看5％以上。

台船表示，過去兩年累虧，主要是配合政府政策，承造多艘單型艦、原型艦，包括新型兩棲船塢運輸艦原型艦、1,000噸級巡防艦首艦、大型海工船環海翡翠輪等，迥異於傳統商船且複雜度高，又缺乏學習曲線效應，加上通膨、原物料與設備價格高等外在因素，造成鉅額虧損。但長期看，這些造船經驗都可轉換為商機。

台船經過近三～五年轉型調整體質，規劃新四大事業發展藍圖拚轉盈，包括商船本業、綠能風電、石化建設、國艦國造。

看好商船業務，全球有110艘支線貨櫃船的船齡是五年以上非節能船，按國際海事組織（IMO）環保新規，需要降速、改裝或陸續淘汰，航商將開始船隊汰舊換新計畫，隨船價陸續回升，台船估毛利逾2％就開始搶單。