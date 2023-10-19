新泡麵籌備三年 味王將發威

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

味王近年財報

以王子麵、原汁牛肉麵等乾泡麵知名的味王（1203），儘管面對泡麵市場競爭激烈，18日宣布推出全新桶麵新品，首度以威士忌入麵口味搶攻超商通路，在全台7-ELEVEN門市獨家上架。法人估，味王為泡麵老字號，全新泡麵搶攻超商通路有助業績翻倍增長。

味王資產雄厚，據悉包括三重廠、樹林廠、新竹廠等在內的土地資產價值超過百億元，自2010年起開始投入資產開發，味王包括台北總部的中建大樓、北台灣三廠土地、越南廠等土地規模逾14萬坪，之前先以開發天母廠試水溫，推出天母樂活建案，即為公司帶進每股3元獲利，也使得接下來土地資產開發備受矚目。

至於5,400坪的新北三重舊廠住宅開發案，歷經多年，目前仍在進行地目變更開發送審中。味王指出，三重廠開發案去年底就應該過關，但還是未如預期，今年碰上大選，恐怕還有得等。

除資產開發題材高含金量外，味王在本業的新品開發腳步也沒間斷，籌備三年的「大食客威士忌桶麵」自18日起全台7-ELEVEN上架，其價格相較現有市面上桶麵更具競爭力，估有望帶動味王整體泡麵業績推升。

目前味王乾泡麵市場以王子麵、原汁牛肉麵兩大系列產品最著名，其中王子麵更著重於滷味商務用麵，業績持續增長。

瞄準以全台逾萬家便利超商為泡麵主要銷售通路，其中杯麵、碗麵、桶麵仍是主力銷售商品，此次味王聯手蘇格蘭王推出威士忌泡麵，計有二款包括威士忌雞湯麵與威士忌藥膳湯麵等，強攻超商通路，有助推升泡麵營收貢獻占比。

目前味王營收貢獻最大還是來自於調味品，包括醬油、味精等，營收占比高達7成，速食品包括泡乾麵與粥品等約占23％，泰國、台灣、越南三大區域營收貢獻各為3成上下。味王預期全新威士忌入味桶麵上市後，將有助速食品業績貢獻占比提升。

味王去年營收63.86億元創高，EPS 2.63元，今年上半年合併營收30.83億元，前三季營收47.19億元，微幅年增0.48％，在第四季有新品與傳統旺季帶動下，業績有機會較去年成長。

（禁止酒駕 未成年勿飲酒）