士電喊轉型 發展綠能有野心

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士電（1503）囊括台灣太陽能光電及儲能系統案場逾60％市占，參加18日登場的台灣國際淨零永續展，展出太陽能儲能交直流保護開關、150KW電動車動力總成及充電樁斷電器等產品，展現積極搶攻綠能產業商機企圖。士電總經理謝漢章表示，士電要轉型為系統解決方案供應商及統包工程。

謝漢章表示，士電這次參展以綠能、儲能及節能為主軸，隨著全球淨零減排、政府推動能源政策，從傳統電力設備、汽機車零件設備，進行能源轉型及數位轉型。士電從設備供應商轉型為系統供應商及統包工程，進一步成為泓德能源策略合作夥伴而為綠能業者。

士電指出，看好電動車及充電樁市場，開發4KW～10KW電動二輪及三輪動力總成，各電動機車客戶陸續開發新車型，明年會陸續採用士電二輪動力總成。四輪則應用在電動物流車的130KW～150KW動力總成，首次曝光的150KW動力總成，正在3.5噸電動物流車進行測試。士電也針對電動車充電樁開發漏電斷路器，可自動偵測電動車充電樁直流洩漏，目前台灣生產電動車充電樁廠商大都與士電談合作。

士電機器事業部總經理程相智說，士電太陽能光電廠案場累積建置容量超過1GW，儲能系統案場接近20個，最大案場是泓德能源台南柳營204MW案場，目前完成建置4MW，在台灣太陽能及儲能案場市占率超過60％。

士電19日將參加證交所主辦法說會，說明營運現況及未來展望。