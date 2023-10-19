自建案Q4貢獻 代銷雙雄 全年獲利攻高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

房地產代銷雙雄－海悅國際（2348）、愛山林（2540），儘管面臨政策打房、房市成交量縮的挑戰，但在剛性需求回流、新青安政策催出新買氣下，前三季合併營收均逆勢成長；預期第四季在自建案陸續完工交屋後，全年營收和獲利有機會擺脫去年的低潮，雙雙衝高，其中愛山林營收獲利更可望挑戰歷史新高。

海悅受惠新青安房貸政策激勵買盤陸續回流，加上剛性需求穩步釋出，海悅在全台代銷案同步登場衝剌下，前三季合併營收達36.09億元、年增4.83％，單月營收已連續四個月站穩5億元門檻；市場預期，第四季將有海悅攜手達麗（6177）的自建案「達麗創世紀」將於11月完工交屋，加入助攻行列，依投資比例約可分回27億元。法人估計，海悅若自建案交屋順利，全年營收將有機會超越去年的50.92億元。

愛山林在三重「都廳大院」及新竹寶山「新竹帝寶」等百億大案熱銷的業績推升下，前三季營收已飆至54.16億元，直接超越去年全年營收47.34億元；第四季除代銷案收入，及新成屋捷運中山站「中山綻」、淡水「海上皇宮」等持續銷售入帳之外，還將迎來新北市板橋江翠新案「帝景3號」完工交屋，估計可分回約5.7億元，預售時已完銷，屆時入帳後可望。

法人估計，愛山林全年營收可望突破2021年的55.21億元前高，挑戰史上最高紀錄。