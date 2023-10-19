地球 成交大增KD值攀揚

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地球（1324）因營運持穩增溫，18日股價隨外資翻多買超，助攻多頭快攻急拉漲停，以17.6元收盤，進逼前高17.65元，成交量7,430張，比前一日大增272％。短線多空量能由弱轉強，超越所有均線之上，KD值攀揚向上。

第二季獲利季增33％、年增700％，上半年EPS達0.21元，比去年同期轉盈。營收連三月逆勢年增，9月年增5.81％；前三季6.98億元，年減5.52％。與工研院開發以高硬度薄膜為基礎的「透明導電膜及抗反射膜」兩項專利，應用在觸控面板材料。