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亞德客 突破技術線反壓

亞德客日線圖
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亞德客-KY（1590）9月、第三季及前三季營收報喜，改寫同期新高，今年營收有機會上看300億元新高、年增逾1成。外資連續三日賣超，自營商及投信持續敲進，18日三大法人合計買超49張，股價上漲55元、收1,105元，突破所有技術線型反壓。

亞德客上半年線性滑軌營收人民幣1.5億元，預估下半年會比上半年倍數增加，全年線性滑軌有機會達人民幣5億元以上，增添營運動能。為中長期布局，今年資本支出新台幣20億～30億元擴充大陸寧波及台灣台南樹谷園區產能，並在寧波建新廠。

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