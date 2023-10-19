AMAX-KY今競拍 底價80元

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AMAX-KY（6933）將於11月8日掛牌上市，董事長倪小菁表示，AMAX-KY擁有40多年設計開發、系統整合，及熱學、網路、資訊、電子、電機、機械等跨領域的工程能力，使其服務得以跨產業運用。

並且AMAX-KY可將標準組件打造成客製化解決方案，為客戶提供成本優勢，協助客戶用最短時間規劃、設計，並快速地提供完整解決方案，縮短產品開發週期。

AMAX-KY對外競價拍賣3,237張，競拍底價80元，暫定承銷價96元，競拍時間自10月19日至23日，10月25日開標；10月27日至31日辦理公開申購，11月2日抽籤，暫定11月8日掛牌。

AMAX-KY業務主攻電腦零件貿易、液冷系統、高效能運算、大數據、雲端儲存、半導體運算、高端伺服器等相關解決方案等。去年營收67.49億元，2023年上半年營收30.99億元。營業項目中，人工智慧高效能運算解決方案占47％、液冷整機櫃解決方案占30％、高密度伺服器和存儲解決方案則占18％。

AMAX-KY擁有相對較高的毛利率，更可強化與客戶間的黏著度，進而成為領先市場同業的重要關鍵。

AMAX-KY指出，當電腦算力愈強、需要愈高效運作時，散熱系統便成為相關設備是否能夠順利運轉的重要關鍵。散熱產品可分為氣冷式、液冷式及浸沒式，液冷式散熱相對氣冷式散熱更具有體積小、更好的解熱效率、省電等優勢，深受終端客戶喜愛，其ASP（平均銷售單價）價差更高達50％以上，也成為有實力的解決方案業者積極開發重點。

另外，在AI需求強勁趨勢下，高效能運算（HPC）能夠在眾多的變動因素下同步演算印證，幫助企業更有效率解決大量且複雜的計算問題，尤其對於需要高精度和快速數據處理的行業更為重要。例如：氣象預報、能源、金融、汽車、生命科學、智慧醫療、學術研究、政府及國防、宇宙航空等。