泓德能源:明年淡季不淡、旺季更旺

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泓德能源（6873）總經理周仕昌看好第三季營運比第二季好，第四季仍將是全年營運高峰，明年「淡季不淡，旺季更旺」，成長力道更大，其中又以售電及充電最為看好。此外，泓德能源明年還會進軍日本及澳洲市場經營電力公司，估計明年海外市場將貢獻10％～20％的營收。

周仕昌表示，雖然今年台灣市場受到選舉因素影響，公司還是可以達標，9月營收跳升到5.7億元，10月、11月持續向上，今年高峰仍然落在第四季。明年更是淡季不淡、旺季更旺。

EPC部分下半年開工的案子遞延到明年第一季，還有幾個純代工EPC業務也會展開。儲能業務，今年主要是自建，明年也會有一些EPC收入，明年以充電和售電業務最看好。從營收結構來看，預估明年儲能工程占比2成～3成，充電的營收比較小、大約是5％，其餘大約7成就是EPC相關業務。

泓德能源今年已經在東京設立了辦公室，北海道也有案場在籌備中。周仕昌表示，日本電力市場比台灣成熟，有售電、發電業，同時也有不同轉供規則，電力銷售方面非常透明，光是售電業就有800多家，電力市場幾乎完全自由化。規劃在年底前就會架構好商業模式，並且展開業務。澳洲電力自由程度更高，泓德能源會在當地找大型民營電力公司合作，把商業合作架構架好，之後就可以合作電價套利。

泓德能源宣布推出綠電交易平台，提供中小企業消除碳焦慮的一站式解決方案。展區除了展示光儲充整合系統，也陳列品牌「TITAN」為不同客群、不同需求所打造的產品，包含表後儲能應用的工商儲能／家用儲能設備、針對一般消費者的AC交流充電樁、針對企業／建商等的DC直流充電樁等等。