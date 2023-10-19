建碁深耕IPC業務 營運添柴火

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建碁（3046）受惠大型專案回流，及新客戶、新專案效益帶動下，今年以來業績增長動能強勁，前三季累計營收更以年增逾7成、達43.86億元，超前2007年以來各年度營收表現。在手上持續有新案爭取之際，甫完成增資的建碁，也將進一步聚焦IPC（工業電腦），擴展市場及產品線，期為後續營運動能添柴火。

建碁總經理王博修表示，今年前三季在包括商用、企業端及SMB（中小型企業），與教育等領域型之專案回流下，為建碁挹注業績增長動能。

建碁第三季適逢手上專案進入執行高峰，拉抬其季營收以16.75億元，一舉站上自2008年以來單季新高。

惟因每個專案的期程不同，王博修指出，第四季不一定會是高峰，要視客戶進度，但建碁在多個領域爭取新客戶、新專案，目前至明年上半年的能見度仍難掌握，且IPC產品不易壞、週期較長，看不到明顯換機潮，不過已有很多新客戶洽談中，期許更多業務開花結果。

王博修指出，建碁過去除了在政府、教育領域外，於智慧零售的布局已具一定優勢，近兩年進一步拓展針對如冷鏈運輸倉儲、網通、充電樁及寬溫寬壓等IPC相關應用之產品，都有爭取到不錯的專案出貨，尤其在冷鏈這部分因疫情期間有藥品、食品運輸，需求大爆發。

建碁近期甫完成增資，王博修表示，為強化在垂直整合和智能數位應用市場布局，希望透過開發更多IPC產品、帶來更多動能。投入領域包括交通如機場、高鐵、巴士站，還有智慧醫療、智慧零售，以及餐旅業和教育等，尤其冷鏈運輸倉儲領域因疫情期間有藥品、食品運輸，需求大爆發。