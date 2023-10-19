上市櫃董事 低敲自家股

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上市櫃董事9月逢低加碼自家股

台股加權指數8月及9月連二個月下跌，櫃買指數更是第三季月月都收黑，據統計，大展證（6020）、農林（2913）等11家上市櫃公司董事，於9月積極加碼持股，上櫃公司占五家。

第三季整體上市櫃市場表現都不好，上市櫃公司董事或大股東紛逢低加碼自家股票，投資專家表示，大股東及內部經理人最了解自家公司經營情況，市場普遍預期第四季到明年台股偏多看，董事積極加碼股值得留意。

據統計，9月董事加碼自家股票千張以上有愛山林最多，包括丰雲廣告及甲山林廣告各增加5,669張及600張，再來是大展證、北基及大恭等，各由董事長李玉萍、董事高雄客運及大股東喻義投資，各加碼3,000張、2,742張、2,387張。

接下來依高至低，有農林、正隆、寶徠、力麗店、十銓、永光、凌網等，董事各在9月增加1,000～1,700張持股。其中，十銓董事事長夏澹寧及董事姚新華9月都加碼自家股票各1,036張及634張，相當受到關注。

另外，愛山林9月二大股東大舉加碼持股，但董事長祝文宇近幾個月則陸續申讓持股，9月共賣出3,840張，可能由上述大股東加碼持股，10月13日祝文宇再申讓4,631張。

除了上述大股東護盤加碼之外，廣豐、力鵬、力麗、聯茂、立益物流、創見、厚生、龍邦等，也有董事、大股東加碼515～737張，力麗集團護盤十分積極，力鵬董事長郭紹儀9月增加自家持股638張，另力麗董事力鵬也加碼力麗持股609張。