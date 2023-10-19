碳交所 攜手BSI培育人才

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由臺灣碳權交易所（TCX）主辦與英國標準協會（BSI）共同簽署的合作備忘錄（MOU）簽約記者會，於18日上午舉行，由碳交所董事長林修銘與BSI東北亞區總經理蒲樹盛，共同簽署MOU，未來雙方將加強碳管理人才培育，深化我國碳市場人才與國際接軌的合作。

林修銘致詞時表示，BSI是碳交所重要的合作夥伴，尤其碳交所的母公司臺灣證券交易所，在資訊安全國際標準認證及課程方面，已與BSI合作長達十多年，深刻了解BSI對課程的嚴謹及專業。

林修銘表示，基於過去良好的合作基礎，碳交所也毫不猶豫地率先選擇BSI作為優先合作對象，期待透過BSI在國際標準的專業知識及經驗，為碳交所注入更多堅實力量。這次合作備忘錄的簽署可以說是碳交所與BSI的合作正式起步，也象徵著臺灣與國際鏈接的重要意涵。

碳交所作為臺灣淨零發展的重要推手，肩負培育綠色生態圈的使命，自成立以來致力於提供碳諮詢與教育訓練服務，提供專業淨零諮詢及減碳思路，在北中南各地辦理多場論壇、研討會及課程活動，擴大綠色影響力，強化我國碳基礎建設，提升臺灣永續競爭力。

BSI作為國際標準權威機構及ISO國際組織創始會員首家，也是首家通過環境部核准的第三方查驗機構、國內規模最大的查證機構，具備國際影響力及專業碳管理知識。

因此，為進一步加強我國永續人才與國際接軌，碳交所將與BSI攜手合作開辦「碳權人才培訓學程－國際標準認證系列課程」，獨家頒發雙品牌國際資格證照，協助國內企業與國際接軌。