櫃買三大指數成份股調整

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櫃買三大指數新增成份股

櫃買中心季度調整櫃買富櫃50、富櫃200及半導體領航報酬等三大指數成份股，其中富櫃50指數新增先進光（3362）及營邦（3693）；富櫃200指數新增精剛（1584）、上詮（3363）等七檔；半導體領航報酬指數則增加一檔欣銓（3264），並刪除穩懋（3105），合計共新增十檔成份股，上述調整將自23日正式生效。

櫃買中心指出，富櫃50指數、櫃買半導體領航報酬指數成份股變動較小，富櫃50指數成份股僅「2進2出」，新納入先進光、營邦兩檔，並刪除穩懋、91APP*-KY兩檔；另外，櫃買半導體領航報酬指數方面，則是新增欣銓、刪除穩懋，變動不大。

至於富櫃200指數，成份股則有較大幅度的調整，包括精剛、上詮、雙美、美而快、倉和、軒郁及森鉅等七檔，並刪除山富、網龍、聚積、禾瑞亞、宏遠證、生華科及宏觀七檔。

檢視該十檔新增成份股，本月來表現最佳的是加入半導體領航報酬指數成份股的半導體測試廠欣銓，10月來股價上漲0.32％，優於櫃買指數同期間的下跌0.77％。

法人看好，隨客戶庫存逐步去化、稼動率回升，欣銓第三季毛利率有機會優於前季，而儘管第四季可能出現季節性下滑，全年仍可望維持在歷年相對高檔水準。

此外，軒郁、倉和、先進光三檔9月營收均寫下年月雙增佳績，美容保養品牌廠軒郁在今年電商、實體同步增加通路，加上電商大檔99購物節銷售表現優異帶動，9月營收2.84億元、改寫單月歷史次高，第三季營收7.79億元更創單季歷史高。

受惠筆電鏡頭需求回升，先進光9月營收3.75億元，月增1.08％、年增54.5％，創16個月來新高，前三季營收29.5億元，年增4.64％。