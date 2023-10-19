台指期 法人空單加碼

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美國9月零售數據表現強勁，引發投資人擔憂聯準會可能將利率維持在高檔更久，並可能再度升息。再加上拜登政府宣布擴大禁止AI晶片出貨至中國大陸，那斯達克、費半指數17日應聲走跌，輝達更重挫4.68％，跌幅居費半30支成分股之冠。

適逢台指期18日結算，加權指數由電子權值股、AI概念股領跌下殺，拖累指數跌點不斷擴大，終場大盤下跌201點收16,440點。整體來看，台股失守月線、半年線支撐，短線技術面有再度轉弱疑慮，加上國際面仍面臨以巴衝突、油價攀升等不確定因素，預期短期盤勢延續震盪可能性較高。

台指期18日下跌224點收16,426點，期現貨逆價差14.91點，電子期正價差0.58點，金融期為逆價差5.53點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加9,554口，使留倉部位轉為淨空單8,403口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加6,940口至8,166口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加1,403口至5,351口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月未平倉比由0.89升至0.93。VIX指數上漲0.44至15.86，整體選擇權籌碼面中性。