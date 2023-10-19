亞德客上銀逆勢揚 權證鍍金

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台股18日受消息面輝達新晶片出口大陸禁令，限縮輝達等先進AI晶片皆無法銷往大陸，致輝達股價大跌，AI概念股全數走弱，大盤下殺200點，但氣動元件雙雄亞德客-KY（1590）、上銀（2049）卻逆勢分別上漲5.24％、1.47％。

法人表示，看好亞德客-KY擁市占率、具競爭力的成本，將成為大陸自動化產業回溫的受惠族群，上銀則看好明年景氣走向復甦，營收、獲利看增1成。

亞德客-KY在9月營收為25.92億元、年增22％，第三季營收為75.64億元，年增擴大至24.47％，優於第二季；上銀9月營收21.61億元、年減13.9％，為歷年同期第五高。亞德客-KY在本周連收二日黑K後，18日股價開高收高1,105元，站穩千金股關卡，持續站穩所有均線；上銀則是股價低檔整理過後，向上續攻年線，外資連二賣轉買。

美系外資分析，亞德客-KY近四季營收都維持年增表現，且年增幅度逐步擴大，對於景氣落底預期信心加強，累計前三季營收224.72億元、年增13.45％，主因是太陽能及照明設備業需求增加，預期景氣可於一個季度後逐步回溫挹注營收；上銀則預期最快明年第一季才有好轉的機會，估全年營收、獲利較去年下滑，看旺明年營收將挑戰300億元。 外資指出，自動化行業目前處於景氣下行週期後段部分，預計2024年第二季是下行週期結束，並迎來復甦的開始，美系券商初評亞德客-KY及上銀，亞德客給予買進評等，目標價1,250元，上銀則看法中立，目標價215元。