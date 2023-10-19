MIH題材夯 裕隆正新聚光

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鴻海（2317）科技日18日發表新款電動車，MIH題材再度發酵，聯盟成員裕隆（2201）、正新（2105）獲關注，甫掛牌的納智捷n7電動車也同步曝光，規劃明年1月開始交車，鴻海、裕隆合資成立的鴻華先進預計11月上旬將於創新板掛牌上市，相關個股具話題性。

鴻海布局電動車領域多路並進，18日展示鴻海最新的電動車款MODELN，MIH聯盟也再度引發關注，此外，與裕隆兩大集團合資成立的鴻華先進也即將投入資本市場，17日召開今年第二次股東臨時會，完成董事全面改選，法人預估，鴻華先進可望於11月上旬掛牌上市創新板，並預計23日召開業績發表會。

度過民俗月，9月車市銷售回溫，裕隆9月營收重返70億元大關、達72.05億元、年增17.66％，暌違四個月重返年、月雙增格局，前三季營收590.35億元，較去年同期成長5.22％，Nissan X-Trail已於9月上市，後續銷售表現可望挹注營收成長動能。

汽車輪胎廠正新同屬MIH聯盟成員，受惠大陸車市逐步復甦，帶動原廠配胎（OE胎）出貨，正新業績穩步回溫，9月營收85.94億元、月增0.11％；此外，正新在印尼、印度投資也受到強勁需求帶動，目前產能利用率已達到100％，並持續擴大產能，預估明年首季印度日產將自1.7萬條新增至2.5萬條，印尼則從3萬條增至4萬條。

國內投顧分析，正新北美庫存也已重返正常水位，若明年北美需求回升，可望帶動一波拉貨潮，看好其第四季營運可望淡季不淡；另東南亞布局也已看見成效，印度、印尼廠長期展望正向，獲利可望逐漸由虧轉盈，未來規模擴增達到經濟規模後，可望擺脫過去五年的獲利低潮，上修2024年與2025年的獲利預估，並調升其投資評等至「買進」。