OTP外洩盜刷 避開3大地雷

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OTP外洩盜刷常見三大地雷區

用假網頁騙取信用卡一次性密碼（OTP）的盜刷，是近期常見新型詐騙手法，消費者給出密碼後被盜刷，苦果只能自己吞。銀行業者夾在卡友與卡組織規定中間亦很為難，只能提醒民眾千萬注意不要在三大雷區給出個資與OTP。

銀行業者透露，信用卡遭盜刷陷阱通常有三大地雷區，一是臉書上的一頁式購物連結，二是簡訊中的連結，三是OTP輸入密碼頁面通常不會有特約商店名稱。

金管會近期接獲不少民眾陳情，在網路上購物，輸入卡號與一次性密碼（OTP）後，卻立刻被詐騙集團截取資料，轉頭就去買高價品盜刷數萬元，原本民眾要買的商品沒有拿到，因此向銀行主張要列爭議款，但被國際卡組織認定「是卡友自己將提供OTP給他人」，因此要卡友自己認帳，近期類似的申訴案件過多，金管會將出手，與銀行、國際卡組織研商防堵機制。

銀行主管指出，這類OTP外洩盜刷，最常見有三大地雷區：一是臉書購物連結，銀行內部觀察，很多客戶被盜刷，都是因為有在臉書上點了購物連結，然後就直接在此連結上填寫個資後就刷卡，也同時把OTP給出去。

銀行主管建議，民眾在臉書上看到優惠，最好是回到商店的官網，例如在臉書上看到麥當勞的1元優惠券，就回到麥當勞的官網去找，如果在官網沒有找到，就代表可能是一頁式釣魚網站，要來騙取個資的。

二是簡訊連結，日前銀行內部也發現，發生很多e-Tag的盜刷案，才發現是詐騙集團假冒e-Tag發送未繳費的通知簡訊，簡訊中還附上連結，引導民眾到釣魚網站頁面或是下載假的APP，進而騙取個資、卡號與OTP密碼，之後轉頭就馬上盜刷。

三是需要輸入OTP密碼的假頁面，銀行業者表示，正常的輸入OTP密碼頁面，上面都會有特約商店的名稱，但假的網頁則多半不會有特約商店名稱，或是列出奇怪或不正確的名稱。建議民眾輸入密碼前，先核對特約商店的名稱，像在高鐵官網的網路訂票，輸入OTP密碼的頁面上，特約商店名稱就會是「Taiwan High Speed Rail Corporation」，就代表是真的特約商店，如果發現沒有特約商店的名稱，或是奇怪的名稱，與要購物的商家名稱不符，就不要輸OTP密碼進去。