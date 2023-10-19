防堵！行動支付綁卡 全面核對手機門號

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「OTP外洩盜刷」成新型信用卡詐騙態樣，最大問題點在於持卡人認為自己被騙才將OTP密碼給出去，但銀行與國際卡組織認定是「民眾自己自願給出」，導致持卡人要負擔盜刷款。銀行主管表示，在10月過後，這類「OTP外洩盜刷」應會相對減少。

主要是先前出現OTP外洩、被綁入電子支付盜刷的情況，10月後應會減少許多。銀行主管指出，銀行局已要求各銀行，在10月底前所有卡友要將信用卡綁入行動支付（如Apple Pay等），銀行都要比對持卡人留存在發卡行內的手機號碼，必須同一組號碼才能准予綁卡，大型銀行多已在8、9月已上路，綁卡盜刷大幅下降，現在OTP外洩的盜刷，幾乎只會剩下一次性的盜刷。

就算電支綁定成功，銀行也要發送簡訊或電子郵件通知卡友，同時銀行內部也針對高風險的海外店家列「黑名單」進行控管，一旦出現短時間密集性的國際行動支付交易，就會控管或阻擋，將減少許多OTP外洩的盜刷。

至於一次性盜刷的OTP外洩為何不能被列為信用卡爭議款？銀行主管說明，依照國際卡組織的規定，只要銀行提供OTP密碼，卡友在交易時卡號跟該OTP密碼是相符的，就是確認交易，這是國際共通的規定，銀行也不能提前止付，但因為近期這類盜刷案多，金管會希望銀行能協助卡友向國際卡組織申請爭議款。

但銀行業者強調，「爭議款只是暫時不列帳，不代表可以不付這筆錢」，主要是向國際卡組織申請爭議款項，通常國際卡組織需要45日的調查期，來確定是否真的是否為盜刷，但依照規定，若是認定是卡友將卡號或OTP密碼提供給他人，不屬於爭議款。

銀行主管透露，就內部資料觀察，過去常見OTP被洩露的情況，多是歹徒已拿到卡號與OTP後，轉頭綁在歹徒自己的國際行動支付上，卡友被盜刷的筆數非常多，歹徒多會先小額試刷來測試，確定能通過後，就會在短時間內密集交易，且通常會選在半夜交易。