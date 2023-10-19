市場波動連連 多重資產抗震

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近期以巴衝突、美國罷工等事件，引發市場避險情緒升溫。投信法人表示，短期市場受干擾，建議透過股債靈活配置的多重資產基金因應，以平衡投資組合波動，並機動掌握各資產輪漲契機與收益機會，穩健應對市況變化。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認為，中東緊張情勢再起令市場再度繃緊、但沒到恐慌地步，且根據花旗經濟驚奇指數，過去一個月強者恆強，區域經濟增長動能分歧但差距縮小，意味基本面不如預期的程度逐漸減輕。儘管股市近期明顯修正，但企業獲利預估值維持上修，且經濟與企業營運基本面穩定，仍有利於風險性資產表現，不妨透過多重資產策略來因應，兼顧機會與波動管理。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，債市方面殖利率創多年新高，中長期投資買點浮現，且根據過往經驗，停止升息後利率走低，收益債在停止升息後皆提供了良好的收益優化效果，適時運用折翼天使債更可進一步為投資組合增益。股市方面，短期而言因第四季為消費旺季與科技新品推出的熱門檔期，有助帶動商品銷售熱絡，相關類股表現可多留意。

日盛目標收益組合基金研究團隊分析，美國9月零售銷售額月增優於預期，顯示民眾已適應高利率新常態，消費依舊熱絡，因此市場推測聯準會面對經濟不著陸之下，不得不進一步升息、緊縮政策更難放鬆。

惟預期明年降息的幅度也不大、且時點往後推移，明年經濟將緩步復甦。市場風險仍在，可以透過組合平衡型基金，掌握多元化資產配置策略以降低風險參與度。

第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫強調，擔心美中晶片戰對科技股短線干擾，但消費回溫、去庫存近尾聲，也帶來訂單成長佳音，及後市正面期待，美債殖利率破4.8％，中長期債券更有吸引力；但市場擔憂利率再攀升，對企業成本、民間消費力造成滯後影響，現階段不宜單壓股票或債券，降低短線市場變動因子干擾，建議選擇股債兼備的多重資產基金，掌握股市復甦成長報酬機會，把握債券殖利率的長期進場點。