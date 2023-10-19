富坦穩定月收益基金 地緣衝突期間績效優

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

地緣政治風波再起，以巴緊張情勢迅速升溫，雖多國積極斡旋，對後續戰事可能擴散及牽動油價飆漲的擔憂，也令金融市場潛藏著不安情緒。專家指出，地緣政治衝突若無擴散，多半對市場影響程度及時間有限，但近年國際政經局勢更加詭譎多變，加上月底仍有美國聯準會的利率決策會議，建議投資人審慎為宜。

統計近十年主要地緣政治衝突期間，包括2014年3月的克里米亞衝突、2014年9月美國等國干預敘利亞、2017年4月美國空襲敘利亞，及去年2月爆發至今仍未歇的俄烏戰爭等，平衡型基金憑藉股債資產多元配置的優勢，表現多半穩健。七檔受國人喜愛的境外平衡型基金中，在各大衝突爆發後一個月，富坦穩定月收益基金、駿利亨德森平衡基金與M&G入息基金平均都有正報酬表現，其中以富坦穩定月收益基金0.18％的績效領先，而觀察其近三年報酬表現與夏普值也都遠優於同類型基金。

銀行財富管理中心分析，駿利亨德森平衡基金與M&G入息基金目前大致都是股債各半的配置，富坦穩定月收益基金現階段則是採取債六股四，債券資產多半在地緣政治衝突下能吸引避險買盤，而股票配置則是產業多元分散，目前以金融、醫療與能源為前三大，同時兼具價值、防禦與循環特色，當中能源產業更經常在地緣政治衝突下受惠。

基金聚焦於爭取收益，除債券配置有債息收入外，股票資產也著重在股利股，在不確定性高的震盪環境下，息收就像是幫投資組合加裝安全氣囊，能緩和資產價值的大幅波動，也因此這檔基金能創造長期優異穩健表現。

投資專家表示，下半年來經濟衰退風險淡化，但據多數大型機構研究，Q4經濟可能明顯轉弱，加上利率波動仍高與地緣政治局勢不明朗，建議仍宜以靜制動，核心配置聚焦收益的多元資產平衡型基金以度過市場波動期。