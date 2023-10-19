經濟有望軟著陸 美股聚焦財報

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國際貨幣基金（IMF）10月報告，將美國今明年經濟成長率各上修到2.1％、1.5％，並估經濟軟著陸機率比原預期高，華爾街日報最新訪調，企業界與學院派經濟學者預估美國經濟衰退機率降到48％，是年中以來首度低於50％，美股目前盤面焦點在企業財報表現。

日盛全球智能車基金研究團隊分析，美股財報周開跑，將影響市場情緒，預期第三季將是在第二季觸底後回升的一季，很有機會驅動基本面的行情，預期美股將呈震盪盤堅走勢。即便短線市場可能出現壓力，但長期基本面支持科技及成長股，逢低買盤將再回溫，科技股第四季可望迎來評價水準再獲上修契機，尤其營收獲利基本面強勁的公司股價最具上漲空間。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，半導體周期性復甦將聚積動力，並且持續今年初以來，集中於大型語言模型（LLM）應用的人工智慧系統的投資，明年科技需求的週期性復甦將推升PC和智慧型手機等終端市場的成長，上游科技半導體股將朝向復甦軌道前進，AI、智能車應用等因具備長期成長實力的領導公司，將是可長期關注焦點。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰提醒，近期美股相對疲弱，主因仍在於10年債殖利率持續攀高，引起市場新一輪恐慌，除對景氣敏感的循環股、評價面偏高的成長股、科技股外，高股息個股、金融股也表現不佳，市場缺乏方向與動能。

第四季基本面風險再次升高，尤其需關注企業獲利狀況，未能給出明年明確指引的個股股價將明顯落後，在市場普遍期待美股第四季行情下，要格外留意負面意外帶來的震盪。

第一金投信強調，近期市場擔憂利率、通膨，加上以巴衝突事件，歐美股市震盪加劇，美股仍以科技股為主較具備支撐力道，市場對於接下美科技大型股財報佳音可期。

但樂觀看待大型科技股獲利動能，觀察是否如兩年前疫情帶動，拉抬數位服務和電子產品銷售提升呈現跳躍成長，這波主要帶動力道來自AI資本設備更新投資，近期股價震盪，提供長期投資者低檔分批布局機會。