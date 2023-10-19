Q4美股旺季 AI趨勢產業有戲

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感恩節、耶誕節及新年等假期將吸引更多消費買氣，法人表示，第四季是美股的傳統旺季，依歷史經驗看，美股正報酬率近9成，目前尤其看好和AI等趨勢看好產業的美股。

富蘭克林證券投顧指出，中長線穩健成長的經濟，加上持續降溫的核心通膨，可望成為支撐美股的基礎，根據Factset截至10月13日數據，市場正面看待後續企業獲利表現，第三季企業獲利可望成長0.4％，隨後第四季及明年第一季和第二季將分別成長7.6％、8.1％、11.7％，顯示企業獲利將逐季回升，復甦力道還將延續至明年上半年，穩健的財務基本面同樣有利於美股，隨美國將步入傳統消費旺季，若年底美國民眾能維持穩健消費力道，也有助修復投資人信心。

法人認為影響美股後市變數仍是聯準會，展望升息接近尾聲且隨時間經過降息預期開始發酵，可望帶動美債殖利率逐漸回落，有助釋放美股潛在表現。儘管利率動向、經濟變化、投資人情緒等不確定因素均可能干擾市場，仍看好美股中長期發展，建議定期定額方式介入，看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸分析，美國9月CPI年增3.7％，略高於市場預期，扣除食品和能源成本的核心CPI年增4.1％，為近兩年來最慢增速，符合市場預期且低於前值4.3％。9月CPI連二月上揚主要受住房通膨仍居高不下，及能源價格飆升推動，核心CPI增速已放慢，顯示通膨維持降溫趨勢，市場認為聯準會11月不會升息。

雖然目前市場聚焦以巴衝突加劇恐對於全球市場帶來連鎖反應，後續將密切觀察是否有更多國家捲入這場衝突，目前對股市影響甚微，尤其第四季是美股的傳統旺季，受惠感恩節、耶誕節及新年等假期將吸引更多消費買氣，且自2009年金融海嘯過後，第四季S&P500指數平均漲幅5.7％，正報酬機率達86％，預期經歷近期的市場波動修正，維持季線附近可持續布局的策略。