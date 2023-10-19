政策頻出 A股迎修復行情

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大陸政府近來頻繁推出穩增長政策，均有助減輕資本市場資金流出壓力，後續有望再推出更多資金入市措施，通過政府政策積累，及邊際變化，先前對A股資本市場的悲觀預期，將有望迎來修復。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎表示，大陸穩增長政策，主要有三方向，一是化解債務風險，二是地產政策優化，三是活躍資本市場，調降印花稅、限制IPO等。A股去年下半年基數較低，當前穩增長政策又在發力，判斷第三季企業盈利將呈現邊際改善，如果企業盈利開始回到上行區間，就是重要的一個邊際改善的動力，後市漲升行情可期。類股布局二投資重點，一是政策受惠族群，包括週期與消費，二是科技創新應用，包括AI與機器人。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，8月大陸經濟資料略顯企穩跡象但仍需穩增長政策支持，近期地產等相關政策繼續加碼。

從經濟資料來看，8月消費、工業生產和出口均有邊際改善，通膨也出現觸底跡象，房地產需求支持的一系列政策也在9月得到落實，在經濟略見起色之際，政策可能仍有繼續加碼的空間。在板塊表現方面，以政策引領為主線，科技成長領域同步關注。

兆豐中國A股基金研究團隊認為，去年以來諸多新政策及新規定陸續發布，其中在貨幣政策總量寬鬆調整是為發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，穩固支援實體經濟向上恢復；房地產政策，保持房地產融資平穩。大陸政府單位積極釋放政策信號，有利A股指數擺脫震盪行情，下半年穩步上行機率較高。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政強調，隨官方積極釋放政策信號，有利A股指數擺脫震盪行情，下半年穩步上行機率較高。選股邏輯將以未來價值型股票、小型成長股雙主線為主軸，並搭配TMT及AI數位經濟作為產業成長主題投資。

先機亞太股票入息基金產品經理廖伯修說，大陸貨幣政策提供額外支持，並對房地產業紓困，後續將有更多政策刺激措施，及更多對房地產和整體經濟的支持，5％增長目標應有信心可達成，也將對大陸在內的亞股有正面激勵作用。