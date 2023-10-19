「狼來了」太多次，都未見起色… 陸股雖低價 法人保守看待

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看好陸股的法人先前多次喊進，但陸股始終沒有起色，即使目前股價已低，認為可逢低進場，但法人卻是不敢再大聲喊買，因為「狼來了」很多次，許多投資人信心也受影響。

從經濟面來看，群益華夏盛世基金經理人李忠翰表示，大陸製造業景氣持續緩步改善，在9月結束景氣收縮，重回擴張階段。9月製造業PMI回升至50.2％，經過四個月的爬升後，再度回到50之上。多個主要分項出現改善，包括供需同步擴張、價格回升、庫存改善，後續大陸官方將陸續公布資本市場救市組合拳和地產寬鬆政策，企圖加快政治局會議以來政策的落地速度。

李忠翰指出，大陸對IPO、大股東減持的限制，可望降低市場賣壓，加強市場信心，地產政策方面，降低購房首付及房貸利率，進一步刺激一、二線城市房地產買氣，並改善民眾的消費與投資信心，未來可持續關注政策後的效果，長期上政策仍有進一步放鬆的空間。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟認為，大陸政府持續對各產業及地方祭出多項刺激方案，儘管股市仍未見起色，但整體來看最壞的情況應該已過，經濟不至於嚴重衰退、金融危機也可避免，短期內大陸A股震盪仍會持續，估計第四季在政策逐漸發酵之際，可能會給予大陸經濟與股市起到振衰起弊的作用。

復華華人世紀基金經理人胡家菱強調，因房地產銷售投資降溫，甚至傳出財務危機，將讓今年目標經濟成長率可能無法達成，預期今年大陸經濟處於弱復甦格局，使陸港股市表現將較為震盪。但是官方可能會提出新一輪穩定房地產與刺激消費政策，鑒於目前基期較低，建議採分批或定時定額方式布局，參與接下來的復甦契機。

不少投信業者建議，儘管A股短期難有明顯動能，但鑑於A股走向與政策連動性高，接下來官方端出牛肉，有機會讓行情露出曙光，可透過定時定額在低檔時多累積單位數，等行情回升時即可縮短停利時間賺取超額報酬機會。