美元非投等債 穩中求勝

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美元非投資等級債券基金近三個月績效

近期債市表現相對震盪，法人指出，短年期美債因可緩和殖利率波動對投資組合的潛在影響、又有收益機會，有助強化下檔風險，據理柏資訊統計，美元非投資等級債券基金近三個月前十強不但在近2％以上，控波動策略奏效，且今年來也有逾8％以上表現，表現相對抗震。

安聯投信表示，若對比烏俄戰爭，以哈戰事對股市影響有限，雖然美國物價仍屬高位，但聯準會升息幅度已高，中性看待聯準會持續升息意願。近期牽動殖利率波動的因素，包括日本央行決定放鬆對殖利率曲線的控制，近期沙烏地阿拉伯和俄羅斯決定延長石油減產至年底，油價攀升，以及市場雖對降息預期相應降低，但債券殖利率卻異常大幅上升所致。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶指出，非投資等級債違約率持續大幅攀升機率較低，可望維持低於歷史均值。目前市場發債公司致力於降低債務比重、大宗商品價格未大幅轉弱，整體信用體質仍佳，且今年企業再融資壓力有限。目前收益率約為8％，整體收息價值大幅提升。布局建議聚焦B-BB級債券，以期降低違約機率。產業上，則相對偏好如能源管線、商業金融租賃、金融服務等產業。

柏瑞投信認為，綜觀整體非投資等級企業債的信用體質仍佳，預期整體違約率不會大幅上升，加上非投資等級債的存續期間相對較短，實際上受到美債殖利率上行的影響相對較小。美國總經表現較預期強勁，通膨有望續降，但勞動市場目前尚未顯著放緩，將使聯準會貨幣政策短期內難以轉向。雖然市場變數仍多，聯準會重申貨幣緊縮政策的滯後效應將會納入政策考量，推估升息循環進入尾聲的趨勢仍未改變，可留意非投資等級債布局機會。

野村投信投資策略部副總經理張繼文強調，目前信用債券殖利率位於高檔，對追求收益的投資者具有中長線投資吸引力，建議布局美國非投資等級債券，既能收取配息又能賺取價差，享受甜蜜超額報酬。