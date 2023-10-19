地緣政治風險 基建股受惠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國總統拜登在2021年底簽署的規模1.2兆美元的基礎建設法案，法案包括提倡綠能與對抗污染，項目包含公路、橋梁等基礎建設1,100億美元、鐵路660億美元、電力網路與寬頻各650億美元、水管更新與用水處理550億美元還有運輸系統、機場、港口，顯示美國需要更新基礎建設設施的龐大投資規模。

俄烏衝突還沒結束，又來新增的以阿衝突，目前初步預估基礎建設的需求，加上未來重建的基礎建設需求，在全球GDP規模90兆美元中，占比是2.5％或2.55兆美元。未來10年內戰區重建需求，及先進國家持續的基礎建設計畫，都有明顯增長空間。整體來看，地緣政治風險下，民生基礎建設是最大受惠者，相關基金長線看俏。

隨潛在未來經濟的恢復與發展，基礎建設所涉及的金額，預計在發生地緣政治國家的3％GDP以上，對於基礎建設長期需求貢獻明顯。美國基礎建設大型公司也是地緣政治下最具有海外業務承接能力，聯邦民生基礎建設基金超過5成資金投資在以美國為主體的基礎建設、工業、能源、科技、運輸、金融相關個股，也將直接受惠。

美國超過10年期間的4兆美元的重建美好計畫為例，每年新增基礎建設規模為美國的1％GDP，也就是2,400億美元～2,500億美元，能得到相關標案的廠商皆以美國為主體，也是聯邦民生基礎建設基金持續看好美國市場的最重要利基。

地緣政治首先推升的是能源價格，聯邦民生基礎建設基金能源相關類股持有高達3成，為最大單一持有類股，另持有3成以上的工業類股與基礎建設類股。地緣政治推升油價與其他原物料之際，聯邦民生基礎建設基金將明顯受惠於原油個股。其中每桶90美元的原油，在IMF最負面的情境中將推升至150美元，潛在漲幅高達67％。