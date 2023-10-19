非投資等級債 進場時機到

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全球信用風險猶存但仍算穩定，非投資級債長期展望偏佳，當前利率高原期是適合加碼配置的時機，投信法人表示，聯準會升息尾聲，信用債是相對看好標的，非投資級債當中相對看好BB級債攻守能力，不但收益率位於高點，財務體質也較穩健。

瀚亞全球非投資等級債券基金經理人周曉蘭分析，非投資級債現在利差水準約在長期平均附近，但殖利率已攀高至10年來高點，未來報酬率會以息收為主；利率高原期也有利於投資人累積息收報酬，也相較資本利得來得穩定。

目前利率上升對企業利息支出的溢出效應相對有限，企業利潤率仍保持良好，估計短期會降低現金水位支應，長期才會有舉債需求，所以非投資級債的違約率應不至於大幅提升；從現在的數據觀察，企業支出佔負債比重僅微幅上升，但若利率長期維持高檔，仍會對利率敏感高的產業造成影響。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，今年美國有極大機率經濟呈現軟著陸，且通膨增長率亦逐漸減低，具有高殖利率和成長主題的債券，例如科技非投資等級債券將有相對投資價值。

根據FedWatch Tool統計，聯邦基金期貨投資人預測，聯準會在11月會議升息機率僅6.2％，12月升息機率有28.8％，進入升息尾聲之際，由於非投等債價格位處長期低檔區，投資組合中，建議可列入投資部位。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧認為，年底前美國升息可能性提高，高利率將延續更久，市場有技術性修正的空間，公債殖利率短期向上測試高點，待市場反應完升息預估，中長線利率可望走低，有利非投資等級債反彈。

在高利率環境下，違約家數增加年內違約率預期在3％，優先擔保非投資級債在「優先」及「擔保」雙優勢下，讓投資人獲得較佳的資本保護，在市場大幅波動時，優先擔保公司債防禦效果更明顯，表現相對穩健。操作上可增持B評級券，產業看多能源、休閒旅遊。