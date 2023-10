HAPPY GO點數巨樂部 寵卡友無極限

迎接年底百貨周年慶大檔,串聯遠東集團會員點數生態圈的HAPPY GO重金打造成立「點數巨樂部」,以寵愛卡友無極限的精神,攜手集團內的百貨餐飲飯店共同打造驚喜兌點之旅。

即日起打開HAPPY GO App一鍵加入點數巨樂部會員,就能參加開幕酬賓「星星相遇」月月抽活動,有機會贏得頂級奢華「星宇航空X星野集團 北海道滑雪度假村之旅」等行程,還有「周周點數樂透」,每周以最低HAPPY GO點數10點就可將兼具流行話題與尊榮體驗的數萬元獎項帶走。「周二會員日」點數半價或小額點數可換到超過千項好禮,好康一波波就是要帶動卡友週年慶期間多多消費累點賺驚喜。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷執行副總經理李明城表示,迎接年底百貨最大檔的周年慶,HAPPY GO以扮演遠東集團旗下各百貨最佳買氣助攻手為目標,不僅配合各百貨周年慶檔期推出「點點成金」活動,開放全卡友以HAPPY GO App輕鬆兌換遠東百貨和遠東SOGO百貨的電子紅利券,還加碼高消費和新客的點數回饋,HAPPY GO Pay也同步推出周年慶首四日點數10倍贈等優惠回饋活動。

今年特別打造全新HAPPY GO點數巨樂部,精選台灣人出國首選日本經典行程,給予卡友最尊爵的驚喜回饋。同時希望發揮遠東集團的綜效,規劃「周周點數樂透」專區,結合獎券投注開彩的形式,以零碎點數就能買樂透,鼓勵會員周年慶期間盡情消費累點,聰明消費得點還有機會讓點數發揮最高價值。

HAPPY GO即日起至12月31日推出優惠活動,下載開啟HAPPY GO App加入點數巨樂部會員,即可獲得旅日豪華雙人旅行抽獎資格,月月抽旅日雙人機加酒行程驚喜回饋卡友。除了月月抽獎之外,HAPPY GO App每周推出「周周點數樂透」專區,只要以HAPPY GO 10~30點不等的小額點數,點選對應獎項即可兌換樂透抽獎券,兌換愈多中獎機會愈高。