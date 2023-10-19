安達人壽金得益險 打造完美退休

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高齡化已成為全球共同現象，預計2025年台灣65歲以上人口占比將超過20％，邁入「超高齡化社會」。民眾需準備更完善的退休金和醫療費用，來面對未來財務及照護的需求。為此，安達人壽推出「金得益」投資型保險專案，期協助客戶打造更完善的退休計畫。

「金得益」專案可連結之投資標的高達209個，包括7檔類全委帳戶、51檔ETF、151檔共同基金。其中由安達人壽委託復華投信代操的戰略贏家價值投資組合帳戶，是國內少數採用諾貝爾獎經濟學家Robert Shiller教授的Relative CAPE Ratio，運用「選、攻、守」三大特色提供更全面之價值投資策略。「選」：每月透過Relative CAPE Ratio對美國11大產業、歐洲10大產業進行價值排序，聚焦投資價值被低估且具有成長性的產業。「攻」：以「OECD綜合領先指標」觀察中長期景氣趨勢，決定投資組合中美國、歐洲配置比例。「守」：每日監控股市波動率變化，以長短天期VIX波動度指標執行防守，當指標大幅向上且波動率曲線反轉，觸及出場訊號時，帳戶經理人會即時把關市場極端風險。

由安達人壽全權委託之聯博投信環球主題趨勢投資帳戶，以SHIFT五大趨勢變革做為管理特色。在氣候變遷和碳排放等議題加持下，永續成長存在龐大商機，而全球人口結構老化，對健康及醫療品質日漸重視，健康醫療的重要性毋庸置疑。經歷去年激進升息，各類債券殖利率在相對高點，擇時進場布局可以收納多元收益機會，更有機會掌握後續報酬潛力；彈性配置，則考量長期投資過程市場仍具變動性，布局全球股債資產將有利彈性調整比重並分散風險。

期望透過「金得益」專案讓客戶依自身每月現金流，以及台、外幣資產配置需求來挑選適合的商品，達到資產傳承、退休規劃等人生目標。