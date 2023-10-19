全盈光電 獲選臺南優良光電廠

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臺南市自去年開始舉辦太陽光電優良廠商甄選，甄選優質光電業者協助進行公私部門進行太陽光電設置，成效良好。

為了提供能更快速且更有多元性的選擇，經由臺南市政府內外甄選委員把關嚴選，於10月2日公布今年名單，鑫盈能源集團子公司全盈光電，自七家參選廠商中脫穎而出，臺南市政府希望藉由鑫盈能源經營能力與專業技術，加碼推動續創佳績。

鑫盈能源協助地方政府力拚綠能建設不遺餘力。自2019年起即獲選為「臺中市綠能屋頂全民參與計畫」之指定優良營運商，現正協助臺中執行各類型屋頂開發與設計規劃，執行成效卓越。亦獲經濟部能源局選為「中央機關公有屋頂聯合標租計畫」之花蓮縣區域營運商，目前在花蓮縣各鄉鎮內執行屋頂型專案，合計總裝置量已超過5MWp。

除了協助高雄市政府交通局打造之立體與平面停車場域光電停車棚專案外，鑫盈能源近期與東元電機集團所合作之台澎能源亦獲選為高雄市政府警察局廳舍太陽光電案營運廠商。

鑫盈能源以系統工程優良設計品質、推廣執行經驗豐富且效率卓越，深受民間設置者、國內外投資人及同業肯定，更曾分別兩度獲得經濟部能源署光鐸獎肯定，以及苗栗縣示範太陽能系統之認可。亦獲臺中市經發局指定為再生能源發電設備查核查驗作業廠商，協助進行臺中市太陽能電廠檢查與稽核工作。

鑫盈能源集團表示，鑫盈能源擁有多年太陽光電系統規劃設計與興建能力及豐富經驗，也對於家戶型光電系統具有完善之設計與管理營運模式，目前已完成開發施作超過70MWp、鋪設面積逾15萬坪的太陽能系統建置量，累計開發與施作案場數量更超過900座以上。

此次獲選，鑫盈能源將秉持一貫對嚴謹與品質的堅持，協助臺南市民打造兼具耐久性與可靠度的太陽光電系統，輔以專業之電廠維運及健檢，並因應尖離峰電價差需求提供儲能設備解決方案，提供創能、儲能、節能等三合一之規畫，共同打造綠能屋頂，美化市容景觀，為2050淨零碳排目標而努力。