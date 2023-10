桂格 發起吃燕麥護健康14天挑戰賽

獲健康食品雙效認證的桂格大燕麥片,在10月29日國際燕麥日前夕發起「吃燕麥護健康14天挑戰賽」,邀請全民一同將燕麥融入日常飲食,身為桂格大燕麥片代言人的陶晶瑩更號召關韶文、阿翰等圈內好友一同加入賽事,陶晶瑩呼籲「吃什麼像什麼You are what you eat」,想要擁有健康的身體,平日就要留意自己的飲食,健康就從日常開始。

每年的10至11月為燕麥豐收的季節,剛好10月的英文October與燕麥的英文Oat發音類似,因此10月29日被選為國際燕麥日。為帶動消費者對食用燕麥的重視,今年桂格發起「吃燕麥護健康14天挑戰賽」,大燕麥片代言人陶晶瑩在線上號召健康夥伴關韶文、阿翰等人參與挑戰,並於兩周後分享食用心得與成果,見證吃燕麥的好處。陶晶瑩表示,這幾十年來都能維持好的狀態就是因為很注意自己每天飲食的食物種類,愛家又好人緣的她不僅為家人飲食把關外,更推薦好友們一起加入吃燕麥的行列。

桂格為迎接一年一度的國際燕麥日,即日起至11月30日,全通路購買桂格穀物、燕麥穀飲(含常溫、冷藏)全系列單筆滿339元,登錄發票就有機會抽中東京來回機票或各項好禮,此外在各通路也推出買指定商品滿額現折活動,多重優惠大放送就是要讓全民輕鬆享健康。