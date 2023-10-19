勝美金逆襲通膨 打造烘焙多美麗

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日本自由之丘向來是東京甜點的殿堂區，勝美金堅持以打造烘焙新時尚為願景，不斷努力在市場上創造新形態商品，期許透過烘焙新商品提案，與國際同步接軌，帶給消費者幸福生活體驗。

勝美金以「逆襲通膨」為出發點，享受烘焙商品所帶來的「美麗時刻」為品牌理念，打造全新烘焙幸福品牌。以選用世界各地知名與台灣在地優質原料，手工打造勞斯萊斯等級的頂級烘焙商品，在萬物高漲的時代，推出精品級的烘焙商品，顛覆想像的美麗價，比自己買原料回來DIY還實惠。

首波主打新世代北海道生乳捲系列，內餡使用北海道十勝奶霜，擁有真正日本道地濃郁乳香的特質，口感有如雪花般清爽綿密，並使用黃金比例添加台灣動物福利小農鮮奶，讓濃郁奶香添加一股清爽層次，打造濃郁卻不膩口的頂級口感。

對於蛋糕控來說，蛋糕體的柔美滋味，更是另一大享受，至於生乳捲柔美口感來自燙麵工法與雞蛋比例，燙麵工法即採用細膩的製程，以講究的熱水燙麵，生成蛋糕體專屬的麵糊，當然，麵粉使用也不含糊，特選日本進口優質麵粉，讓口感更保濕細膩。

雞蛋比例以日本五三燒為基礎，五三燒是日本百年傳統甜點，將蛋黃與蛋白用5：3比例調合而成，蛋量極高是五三燒特色，能讓蛋糕具有濃濃蛋香與綿密感，融合在這次的新世代北海道生乳捲系列，讓原本口感極佳的蛋糕體增加了日本皇室的尊貴感。

雖然在用料上，使用了烘焙業界各種頂級原料，包括了日本進口麵粉與北海道鮮奶油，台灣在地友善鮮乳與雞蛋，但為了能讓消費者在日常生活中就能用銅板價享受到如皇室般的甜點，創立了以精品平價烘焙品牌為定位的「多美麗」烘焙1號店，期待在物價通膨時代，能讓消費者在每天午後，用最低的價格享受到殿堂級烘焙商品。

多美麗烘焙1號店/桃園市平鎮區中豐路一段300號，營業時間：周一～周五下午4～5點（售完為止，歡迎預訂）訂購專線：（03）458-5109。