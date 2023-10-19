東海龍門天聖宮捐米送暖偏鄉

東海龍門天聖宮，在「小犬」颱風逾17級陣風襲擊台灣造成台東地區曾停電戶數超過一萬八千戶、和不少災損後，立刻集結資源，獻米3,000公斤暖送偏鄉，一刻不敢耽擱；祈願被風雨悍搖過的家園能迅速復原，無有憂患！

甫在上個月才捐米1.2公噸給台東市公所的內政部「績優宗教團體」東台灣指標媽祖廟「東海龍門天聖宮」，年年公益不間斷，獲得眾多肯定！小犬颱風離境，經東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻與地方人士聯繫過後，知道了有物資需求的地區，於是和多位善信大德取得共識，迅速將物資集結、聯繫配送車輛，在風災次日，由志工團隊與陳柔嫻宮主一站一站將物資親自送到延平鄉公所、長濱鄉公所、東河鄉公所、海端鄉公所、鹿野鄉公所、富岡文健站等，花了一整天時間、由白天跑到黑夜，就是希望這些物資能透由掌握地方民生狀況最清楚的公務部門分配數量，再由各鄉村里長協助發放，讓愛心送到每一位真正需要的朋友手中！其中長濱鄉鄉長李光蘭、海端鄉鄉長胡金至、延平鄉鄉長余光雄，更是在百忙之中親自挪出時間與志工團隊見面，並且簡述災後復原進度、及告知志工團隊當地平日所需要的常態性資源！

陳柔嫻宮主表示，非常感謝長期從事公益志業的「林青瑩白米發放」和那麼多不具名的善信大德願意對災後的台東雪中送炭、給予最有力的支持、讓大家要助人也有了底氣；蘭嶼這次災情慘重，原先就已規劃要到蘭嶼賑濟，所以東海龍門天聖宮已有25箱物資在島上，經與地方社團代表人詳談過災情，知道有些居民現在連水電的民生需求都尚未恢復，她立即做出決定把25箱已經在蘭嶼島上的物資立即派發給需要的人，不夠的大家再盡力想辦法募集！但「救援優先」，在能夠啟程蘭嶼時，她與東海龍門天聖宮志工團隊一定會爭取第一時間到達！陳宮主並且表示，蒼天有情、但風雨無情，祈願台灣寶島福地，能挺得住每一次的風雨肆虐、災害降到最低，能真正「風調雨順，國泰民安」！