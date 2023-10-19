美債息升破4.9％ 道瓊挫逾300點 這檔銀行股大跌6.78％

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美股投資人靜待聯準會主席鮑爾的談話，值此之際，多位聯準會官員陸續發表言論，市場密切關注地緣政治風險以及企業財報，華爾街股市18日開低走低，道瓊工業指數最深跌近400點，標普500指數一度下逼4,300點關卡，美股終場收於當日低點附近，道瓊止步三連漲，並脫離三周多高位。

道瓊工業指數下跌332.57點，或0.98％，收33,665.08點；標準普爾指數下挫58.60點，或1.34％，收4,314.60點；那斯達克指數挫跌219.45點，或1.62％，收13,314.30點；費城半導體指數下滑61.22點，或1.76％，收3,413.45點。

數據方面，美國9月建築許可月減4.4％至147.3萬間，不過略高於預期的145.3萬間；9月新屋開工則成長7％至135.8萬間，但略低於預期的138.3萬間。新屋開工強勁成長加上昨日強勁的零售銷售，加劇了美債拋售潮。

對貨幣政策敏感的2年期美債殖利率在美股盤初小幅下跌，午盤前轉漲，最高曾升3個基點至5.24％，連兩日創下2006年以來最高，不過在美股尾盤時段抹去漲幅；10年期美國基債殖利率最高漲8個基點，來到4.92％，為2007年起首度突破4.90％。

政經方面，數名聯準會官員於周三發表言論。聯準會理事沃勒（Christopher Waller）認為，聯準會在作出利率決定之前，可以先等待並收集更多數據，再決定是否需要進一步收緊貨幣政策，並表明他傾向於在下次會議上按兵不動。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）則稱，利率必須在一段時間內維持在限制性水準。

另一名聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）周三發表談話稱，聯準會高度關留意其通膨目標，他正在觀察兩種情況，其一是過去幾個月的劇本，即勞動市場強勁、通膨放緩、薪資成長放緩，此種正面的趨勢若是繼續下去，他相信未來可以保持政策利率穩定；但第二種情況較為悲觀，即需求和經濟活動持續以近期的速度增長，可能會給通膨帶來上行壓力，並且阻礙甚至逆轉邁向目標的進程，在此情景下，聯準會需要對政策利率採取更多行動，以確保通膨回到目標水平並且保持穩定。

另外，聯準會褐皮書顯示，大部分地區經濟活動自9月以來沒有變化，物價持續溫和上升，美國經濟短期前景被大致描述為增速穩定或略顯疲軟。

地緣政治方面，以色列和哈瑪斯衝突持續，全球關注加薩一間醫院遭空襲一事，此次攻擊導致至少500人遇難，美國總統拜登（Joe Biden）聲明美國將對此進行調查，其原定與約旦、埃及和巴勒斯坦領袖舉行的四方峰會也因此取消。

個股方面，摩根士丹利於18日公布上季財報，交易部門業績表現慘澹，但財富管理部門淨營收年增近5％，使整體獲利萎縮幅度小於預期，該公司執行長稱，聯準會宣告升息進程已結束，因此企業併購活動將大幅成長。摩根士丹利終場收黑6.78％，創2020年6月以來的最差表現。

其他大型銀行股同步走低，高盛跌2.39％，收盤價創一年多來最低，摩根大通和美銀均跌1.1％。

龍頭科技股18日全線下挫，亞馬遜下跌3.34美元，跌幅2.54％，收報128.13美元；Meta挫跌7.03美元，跌幅2.17％，收報316.97美元；Google收黑1.71美元，跌幅1.21％，收在139.28美元；蘋果下滑1.31美元，跌幅0.74％，收在175.84美元；微軟收挫1.95美元，跌幅0.59％，收330.11美元。

台股ADR方面，台積電ADR下跌1.40美元，跌幅1.54％，收報89.60美元；日月光ADR收黑0.06美元，跌幅0.77％，收在7.75美元；聯電ADR逆勢揚升0.06美元，漲幅0.82％，以7.40美元作收。