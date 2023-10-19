入秋養生 bgreen 運動家具新品亮相，居家運動更有感!

橫跨主持、創作、舞台劇、模仿秀及編導等多重領域的全方位藝人/劇場鬼才-唐從聖，在卸下舞台身份後，要兼顧諸多工作與家庭照顧之責難免身心疲累，需要透過日常規律運動來保持最佳身心狀態。唐從聖於10 月 15 日應專業律動領導品牌「bgreen 運動家具」之邀，於板橋大遠百擔任一日店長，以詼諧幽默的方式，演繹體驗最新亮相的 AI 智慧運動家具新品，並親身分享如何在家輕鬆運動，達到養生兼養心的境界，對於家中體力逐漸弱化的長輩，運動家具更是最佳的健康守護者，活動現場與粉絲互動熱絡，同時抽出多重健康好禮，讓民眾驚喜連連感受到絕佳的親和力。

bgreen 年度新品「uChair AI 智慧律動健身沙發BF3」，國內首創 20mm 超大振幅設計，讓運動燃脂更有感，雙人一起律動，甜蜜更升溫。圖/bgreen

bgreen 運動家具陳宇助董事長表示，bgreen 運動家具，擁有十八年的研發與臨床研究驗證實力，結合動科技專利與運動醫學學理，百分百在台灣研發製造，更有超過百項專利及安全驗證，並獲得多位專業醫學教授與運動醫學專家的推薦肯定，現在更導入 AI 智慧，讓運動更加精準有效率! 不論站著、坐著、躺著就能輕鬆運動，可說是全齡運動及養生的最佳健康良方! 尤其現代人生活步調緊湊，許多上班族往往顧著衝刺事業，卻忘了照顧自己的健康，因而導致三高及慢性病纏身，但唯有健康才是人生最重要的財富，建議平常就得維持良好以及足夠的運動量，才能享受健康精彩的樂活人生。

bgreen 運動家具導入 AI 智慧，推出多款功能再升級的「AI 智慧運動家具」系列新品，讓運動更加精準有效率。圖/bgreen

為了讓運動更貼近生活、健康養生更有感，bgreen 研發團隊特別結合 AI 智慧及運動、養生訴求，推出多款功能再升級的「AI 智慧運動家具」系列新品，邀請全方位藝人-唐從聖擔任一日店長，於板橋大遠百 MegaCity 活動現場演繹示範如何透過運動家具伸展放鬆、同時達到運動健身的多重效果，「AI 智慧雙振幅垂直律動機 DR2」，溫潤質感外型設計採用歐洲進口的山毛櫸，開啟 3mm 振幅搭配不同伸展動作強化各部位的肌力訓練，達到運動體能健身的效果，讓全身活力迅速恢復; 還能隨興轉換成 1mm 振幅的養生模式，讓家中長輩作為居家保健維持好肌力；坐在「AI 智慧運動養身椅 BR1 (2024 年式)」上享受深層的舒壓放鬆，同時腳凳還具有變身設計，能搭配律動機進行多功能使用，讓居家生活更添樂趣；另外令人為之一亮的「uChair AI 智慧律動健身沙發 BF3」，是國內首創 20mm 超大振幅設計，讓運動燃脂更有感，甫上市即受到許多民眾的熱情詢問，可以雙人同時律動，甜蜜更升溫。唐從聖更特別推薦介紹結合水平律動、垂直律動及電動升降，領先全球三核心功能的「uBed Ultra 頂級智慧律動舒眠床」，可以依照個人需求，開啟不同水平及垂直振幅幅度，以及五段式自由調整最佳舒適角度，再搭配與國內睡眠醫學權威專家合作研發 的「全方位專利釋壓枕」及「完美曲線舒腿枕」，讓全身達到最深層的舒適放鬆，不用特別外出做 SPA，在家就能享受貴婦般的尊榮寵愛感，預計將成為全台各大百貨周年慶關注焦點，讓居家健康更有感。

bgreen 周年慶期間，bgreen 運動家具於活動現場也抽出果然匯蔬食 Buffet 抵用券及農純鄉滴雞精禮盒 bgreen 完美曲線舒腿枕等多重健康好禮，讓民眾從內到外達到全面的健康保養。近日氣溫漸涼已入秋，正是養生保健的最好時期，不妨趁著百貨週年慶活動，聰明入手最值得投資的健康資本，用 AI 智慧運動家具來照顧全家人的健康，歡迎蒞臨板橋大遠百 7 樓或全台各大百貨公司 bgreen運動家具專櫃實際體驗最新產品，亦可洽客服專線 0800-895-899。