10／19盤前》11檔上市櫃董事 低敲自家股！

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台股今（10/19）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.散裝航運迎接今年以來首個旺季，波羅的海乾散裝綜合指數BDI於18日最新報價，續漲47點至2,105點，主要由海岬型船日租金上漲2.44％至31,089美元所帶動，創去年5月來新高。

裕民（2606）、慧洋（2637）等散裝航運業者表示，11月到歐美耶誕節放假前，可望還有一波拉貨潮，散裝航運行情還有戲。

2.以王子麵、原汁牛肉麵等乾泡麵知名的味王（1203），儘管面對泡麵市場競爭激烈，18日宣布推出全新桶麵新品，首度以威士忌入麵口味搶攻超商通路，在全台7-ELEVEN門市獨家上架。法人估，味王為泡麵老字號，全新泡麵搶攻超商通路有助業績翻倍增長。

3.台積電法說19日登場，18日先遇到美國擴大AI禁令的消息面考驗，導致股價回跌。不過，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻從第四季財測角度出發，提出三種情境，研判台積電股價法說後有75％機率上揚，漲幅上看5％，可望在法說前最後時刻，重新燃起資金押寶熱情。

4.機殼廠鴻準（2354）加碼布局生醫，鴻準投資長洪偉仁表示，鴻準以策略投資與併購、代工製造、產品經銷三路並進的方式跨足生醫，目前已接獲二類醫材代工訂單，也爭取進入Tier 1國際醫材大廠供應鏈，鴻準這二年在生醫領域的布局明年可望進一步發酵。

5.引爆全球AI風潮的NVIDIA創辦人黃仁勳，18日特地返台參加在南港展覽館舉行的鴻海科技日，他不僅在白色電動車上簽名留念，還搭乘最新電動車Model B出場，帶起一波高潮。

另外，談到黃仁勳，就不能不提AI，陳泰銘強調，國巨有AI零組件解決方案，提供很多客人，包括AI Component solution等應用零組件解決方案。

6.台灣國際智慧能源週登場，茂迪（6244）展出TOPCon透光率超過50％的高效TOPCon太陽能模組，總經理葉正賢也樂觀報喜，拿下歐洲農場、日本訂單。今年進口模組比重拉高到3成以上，葉正賢也呼籲，進口模組低成本，應該針對採用進口模組，躉購費率應該要往下修15％～20％。

7.美國擴大半導體先進技術出口禁令，除中國大陸外、沙烏地阿拉伯等AI進口大國也遭到限制，台系ASIC業者恐遭到波及。法人認為，世芯-KY出貨予英特爾之5nm Habana Gaudi 3可能被納入禁令範圍，創意則指出，於中國大陸之AI專案已收足全額預付款，未來Turnkey專案將持續進行。部分IP業者強調，初判對營運影響甚微。

8.元晶（6443）手握大型漁電共生案場訂單，今年營運不受選舉影響，預期第四季還會優於第三季，全年獲利有望創下掛牌高點。執行副總廖偉然指出，TOPCon第一季開始出貨，估計下半年出貨將占三分之二。

此外，元晶布局海外市場有成，明年美國訂單增加、日本也可望拿下訂單，預估海外市場貢獻會拉高到3成以上。

9.光鼎（6850）董事長蔡守冠18日在法說會中表示，隨著機台、試劑等產品市場的拓展，未來在既有業務的有機成長、攜手集團子公司加速併購和擴大開展國際合作，強化全球通路布局等多軌並進策略下，樂觀看待今明二年的營運展望。

10.士電（1503）囊括台灣太陽能光電及儲能系統案場逾60％市占，參加18日登場的台灣國際淨零永續展，展出太陽能儲能交直流保護開關、150KW電動車動力總成及充電樁斷電器等產品，展現積極搶攻綠能產業商機企圖。士電總經理謝漢章表示，士電要轉型為系統解決方案供應商及統包工程。

11.宏碁資訊（6811）總經理周幸蓉18日指出，迎接生成式AI時代，宏碁資訊要成為企業進軍生成式AI市場的加速器；宏碁資訊表示，第四季將有審計部及台新銀行兩家客戶業績可認列，正在POC（概念驗證）客戶已有兩位數，粗估生成式AI對業績貢獻的成熟時間點，約落在2024年底或2025年初。

12.軟板大廠台郡（6269）18日宣布，將以每股170元、溢價29.28％，公開收購IC設計廠宏觀微電子（6568）近30％股權，以收購價計算，整體收購規模上看15.67億元，若該收購案順利成就，台郡可望成為宏觀第一大股東，不排除進入宏觀董事會，爭取董事席次。

13.美祭出對大陸AI晶片新禁令，多家伺服器代工廠針對單一客戶或單一產品，皆不予評論。法人認為，台AI伺服器主要ODM廠現階段出貨的主力產品多集中在H100系列，且以北美市場為大宗。包括獨供基板與輝達DGX平台之AI伺服器基板、主板到組裝的緯創，與已出貨HGX、MGX平台之AI伺服器的廣達，供貨皆以美系客戶為主，另如英業達、技嘉等台廠之AI伺服器產品，亦多出向北美、部分歐洲地區落地。（中性看待）

14.紡織展開展本周17日開展，受到展覽登場激勵，紡織類股指數18日上漲0.28％，站上600點收602.24點，高於月、季線，且來到波段新高位置；其中紡織股王儒鴻漲幅為1.9％。法人表示，隨兩大主要客戶庫存調整完成後，儒鴻2024年營運將重返雙位數成長，另聚陽漲0.82％，台南企業漲6.88％，集盛、年興、東隆興等漲幅也有2％～3％。

15.受出口及消費好轉拉動，大陸國家統計局18日公布第三季GDP年增4.9％，大幅優於市場預期。統計局副局長盛來運表示，前三季GDP年增率已高於全年增長目標，第四季只要年增4.4％，就能實現全年5％的預期目標，且很有信心能夠實現。

前三季消費對經濟增長貢獻率83.2％，明顯提升，服務消費是重要組成部分，增速也比較快。

16.鋼珠導軌廠南俊國際（6584）公告第三季自結損益，隨著營運規模擴大、產品組合優化，單季轉虧為盈，稅後純益約1,797萬元，每股稅後純益（EPS）0.27元。第四季營運成長動能看好，全年力拚獲利。

17.電子產品驗證服務公司宜特科技（3289）18日公布自結財報，其中前三季每股稅後純益4.55元，年成長12.35％，對於第三季營運降溫，該公司表示，主要因部分委案訂單尚未完工認列營收，及子公司客戶去化庫存較預期緩慢所導致。

18.房地產代銷雙雄－海悅國際（2348）、愛山林（2540），儘管面臨政策打房、房市成交量縮的挑戰，但在剛性需求回流、新青安政策催出新買氣下，前三季合併營收均逆勢成長；預期第四季在自建案陸續完工交屋後，全年營收和獲利有機會擺脫去年的低潮，雙雙衝高，其中愛山林營收獲利更可望挑戰歷史新高。

19.泓德能源（6873）總經理周仕昌看好第三季營運比第二季好，第四季仍將是全年營運高峰，明年「淡季不淡，旺季更旺」，成長力道更大，其中又以售電及充電最為看好。此外，泓德能源明年還會進軍日本及澳洲市場經營電力公司，估計明年海外市場將貢獻10％～20％的營收。

20.建碁（3046）受惠大型專案回流，及新客戶、新專案效益帶動下，今年以來業績增長動能強勁，前三季累計營收更以年增逾7成、達43.86億元，超前2007年以來各年度營收表現。在手上持續有新案爭取之際，甫完成增資的建碁，也將進一步聚焦IPC（工業電腦），擴展市場及產品線，期為後續營運動能添柴火。

21.台船（2208）18日法說，聚焦打虧轉盈計畫和爭取獲利大單，台船目前累虧55億元，董事會5月核議通過成立改造檢討小組並提出改善對策。法人透露，台船正在爭取一家亞洲船東的四艘油輪大單，及長榮（2603）、陽明（2609）中小型支線船大單，若順利得標，台船最快明年、最晚後年將轉盈。

22.臺灣證券交易所兼臺灣碳權交易所董事長林修銘18日指出，目前正與國際相關機構進行開戶手續、交易標的物協商中，目標年底可完成，行政院政委張子敬也呼應，年底碳權交易上路後，將進入碳有價化時代。

23.年底前小休旅車熱戰掀最後一波高潮，裕日車18日宣布，日產（NISSAN）進口油電車Kicks e-Power上市。由於Kicks e-Power在啟動線上預售後，兩周時間接單已逾250張，隨著新車開始交付，加上新款國產車X-Trail輕油電訂單續熱，樂觀推升裕日車第四季整體營運。

24.台泥積極低碳轉型新能源事業逐漸開花結果，18日在台灣國際智慧能源週首次公開全球第一個結合低碳建材與新能源，且獲得專利的「超高性能混凝土（UHPC）儲能櫃─EnergyArk」。台泥董事長張安平也宣布，台泥高雄三元超級電池工廠產能已達到7成，預計最快年底可以全產全銷。

25.台塑集團新能源布局多方開花。台塑新智能今年首度參加台灣國際智慧能源週，展示One for All高效鋰鐵電池及積木型家用儲能系統。

台塑新智能董事長王瑞瑜宣布，彰濱電芯廠主體廠房施工進度已逾50％，關鍵製程設備也將製作完成，明年7月將自力產出第一顆本土電芯，象徵台灣電池產業鏈完整國產化，成為儲能系統、電動車等新能源領域的重要發展動能。

26.台達電（2308）因應企業面對碳稅／碳費、綠能不足衍生的能源基建、管理相關商機，端出台達DeltaGrid一系列低碳解決方案、並推出最新電網級儲能系統Magic Cube，鎖定明年起加速發酵的需求，期儲能業務繼於今年有倍增的表現後，續有成長動能挹助。

27.台灣大首開電信業先例，首屆「硬科技日」18日登場，並宣布成立五大黑科技平台，台灣大總經理林之晨透露，至少會有三個平台業務，未來2～3年內有有機會獨立出來成立子公司。

5G、AI、物聯網高速發展，軟體實力賦能企業未來10年加速成長，台灣大針對生成式AI、資訊安全、企業協作三大構面打造五大黑科技平台，包括一站式AIaaS （AI-as-a-Service）平台AI 2.0 Solution Suite，通信安全整合服務（安心Call）、台灣大哥大身份驗證服務（KYC by Taiwan Mobile）、反詐戰警、「M+ Meet」視訊會議系統。

28.AI風潮帶起儀器冷卻商機，光寶科技在美國全球雲端運算盛會OCP中，發表新品牌「COOLITE」創新液冷解決方案。未來光寶液冷方案將由COOLITE向全球發布。光寶表示，透過開創性的雲端運算電源方案，將提升資料中心電源系統效率、性能，並強化可持續性，以達到綠色資料中心節能減碳的目標。

29.全球PC產業似觸底回彈，品牌廠宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖亦指出，已見季節性需求浮現，而宏碁在產業低潮時，靠著多家IPO老虎的多重事業引擎撐過壓力測試，接下來將持續孵化更多的「反景氣」小金雞，同時繼續推動宏碁從硬科技的理性品牌轉向感性品牌。

30.政策打房不手軟，但房價依然鐵板一塊、不跌反漲。台北市地政局18日出爐的「9月動態月報」指出，北市6月住宅價格指數達115.39，已連續三個月上漲，每戶平均總價1,828萬元、每坪均價58.22萬元，其中大樓價格已飆出史上新高，每戶平均總價達2,514萬元，月漲0.24％、年漲1.76％。

31.「一帶一路」國際合作高峰論壇18日上午在北京開幕，中國國家主席習近平提出八項行動方案，希望與各國共建「一帶一路2.0」版本，包括向中國國家開發銀行等增資共人民幣（下同）7,800億元，同時全面取消製造業領域外資准入限制措施等。

32.全球電商競爭日漸激烈，亞馬遜為維持競爭力正積極提升效率，除了投資超過10億美元，與微軟簽下五年雲端軟體合約之外，也開始在歐美運用Rivian電動車送貨，並在美國特定倉庫試用全新機器人揀貨系統。

外媒引述消息報導，亞馬遜和微軟簽下五年合約，以超過10億美元購買超過100萬套微軟365雲端軟體授權，預計自11月開始設定新系統。

33.美對中擴大出口晶片禁令，台系PCB板廠、載板廠及銅箔基板（CCL）廠，終端客戶主要都以歐美CSP廠為主，業界人士估算，此事對年營收的影響程度，應在個位數以內。

34.據統計，9月董事加碼自家股票千張以上有愛山林最多，包括丰雲廣告及甲山林廣告各增加5,669張及600張，再來是大展證、北基及大恭等，各由董事長李玉萍、董事高雄客運及大股東喻義投資，各加碼3,000張、2,742張、2,387張。

接下來依高至低，有農林、正隆、寶徠、力麗店、十銓、永光、凌網等，董事各在9月增加1,000～1,700張持股。其中，十銓董事事長夏澹寧及董事姚新華9月都加碼自家股票各1,036張及634張，相當受到關注。

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35.法人看好亞德客-KY擁市占率、具競爭力的成本，將成為大陸自動化產業回溫的受惠族群，上銀則看好明年景氣走向復甦，營收、獲利看增1成。

36.鴻海（2317）科技日18日發表新款電動車，MIH題材再度發酵，聯盟成員裕隆（2201）、正新（2105）獲關注，甫掛牌的納智捷n7電動車也同步曝光，規劃明年1月開始交車，鴻海、裕隆合資成立的鴻華先進預計11月上旬將於創新板掛牌上市，相關個股具話題性。

國內投顧分析，正新北美庫存也已重返正常水位，若明年北美需求回升，可望帶動一波拉貨潮，看好其第四季營運可望淡季不淡；另東南亞布局也已看見成效，印度、印尼廠長期展望正向，獲利可望逐漸由虧轉盈，未來規模擴增達到經濟規模後，可望擺脫過去五年的獲利低潮，上修2024年與2025年的獲利預估，並調升其投資評等至「買進」。

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B.利空因子：

1.美國商務部頒布最新晶片禁令後，輝達（NVIDIA）18日上傳美國證交會8-K重大事項報告指出，確定A800、H800、L40、L40S、RTX4090等五款產品受到波及。

輝達表示新規定短期內不會影響財務表現，但將阻礙產品研發，連帶影響其他國家客戶。AI概念股18日多殺多，致台股帶量重挫201點收16,440點，同步摜破月線及半年線。權王台積電重挫11元、市值蒸發2,852億最為慘烈，廣達市值也銳減463億元，聯發科、世芯-KY、緯創、台達電等均減損百億元市值，合計整體AI概念股單日市值蒸發4,000億元以上，慘淪殺盤重心。

2.半導體製造設備商艾司摩爾（ASML）18日公布上季財報，儘管獲利優預期，重申今年營收預期成長3成，但由於客戶保留現金、下單謹慎，使得該公司預料2024年銷售額將呈現持平。

鑑於艾司摩爾前景保守、訂單銳減，加上地緣政治風險升溫，18日股價重挫4.6％至546.5歐元。

3.美股投資人靜待聯準會主席鮑爾的談話，值此之際，多位聯準會官員陸續發表言論，市場密切關注地緣政治風險以及企業財報，華爾街股市18日開低走低，道瓊工業指數最深跌近400點，標普500指數一度下逼4,300點關卡，美股終場收於當日低點附近，道瓊止步三連漲，並脫離三周多高位。

道瓊工業指數下跌332.57點，或0.98％，收33,665.08點；標準普爾指數下挫58.60點，或1.34％，收4,314.60點；那斯達克指數挫跌219.45點，或1.62％，收13,314.30點；費城半導體指數下滑61.22點，或1.76％，收3,413.45點。

4.國際貨幣基金組織（IMF）18日將台灣今年經濟成長預估下調1.3個百分點至0.8％，明年經濟成長預估為3％，較上次預估高出0.4個百分點。中國大陸今年經濟成長率預估為5％，明年估成長4.2％，低於4月時預估的5.2％與4.5％。

國發會18日表示，「有信心今年GDP一定會超過1％，約在1.5％上下，預估明年則在3％上下。」換言之，今年保1有信心。

5.以色列和哈瑪斯衝突持續，全球關注加薩一間醫院遭空襲一事，此次攻擊導致至少500人遇難，美國總統拜登（Joe Biden）聲明美國將對此進行調查，其原定與約旦、埃及和巴勒斯坦領袖舉行的四方峰會也因此取消。

6.第二季國內15家金控在中東國家曝險金額約新台幣1.4兆元，其中有近10％是對以色列曝險，對巴勒斯坦則是零曝險，而金控在中東曝險主要集中在阿拉伯聯合大公國、卡達、沙烏地阿拉伯等三地。

7.美祭出AI晶片新禁令，意圖勒緊中系AI高效能運算晶片供給，NVIDIA上傳8-K重大事項報告，官方聲明，確定A800、H800、L40S、RTX4090名列禁售名單。法人表示，中長期將影響中系中高階AI伺服器及加速器進展，對中系中高階AI伺服器產生衝擊，相關供應鏈2024年成長力道待觀察。

8.因應房市過熱及防杜投資客炒房，公股銀積極強化監控機制，現更積極針對五大條件建立有效監控機制，包含案件來源、投資客炒房行為、買賣契約價格偏高、借戶身分背景及資力異常、貸後資金流向及還本繳息來源。

公股銀主管分析，從貸放前徵審、貸放後監控都要持續觀察，並先從案件來源來防堵。

9.大陸祭出貿易壁壘調查並暗示明年可能中止ECFA後，外界認為，大陸對台戰略已從過去政經一體走向政經脫鉤，台灣因為缺乏政治協商管道，只能被迫訴諸WTO，一場兩岸新博弈正式拉開序幕。由於ECFA具有指標意義，過去大陸基於政治考量讓利台灣的情形，恐難再延續，此結果也將牽動台灣產業發展命脈。

10.在美國總統拜登訪問以色列前夕，加薩一所醫院17日發生爆炸，至少造成500人喪生，此為以色列與哈瑪斯爆發衝突以來，加薩最嚴重的死亡事件。市場擔憂以哈戰爭可能擴大，帶動國際油價躥揚逾2％。

11.美國9月零售數據強過預期，聯準會（Fed）再次升息及利率長期維持高檔的機率大增，將2年期美債殖利率推向17年新高，10年期美債殖利率也徘徊在16年高點附近。但里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）指出，Fed仍有餘裕觀察數據後，再決定利率下一步怎麼走。

12.大陸對台進行貿易壁壘調查，銀行業者表示，若大陸取消ECFA，對金融直接衝擊不大，但部分產業的兩岸貿易量勢必減少，銀行開立信用狀及押匯業務會受到間接影響，金融業者仍是期待兩岸維持現狀、關係和緩。

13.大陸房企碧桂園債務危機持續，恐已面臨違約，一檔美元債的30天兌息寬限期於17日屆滿，涉資約1,538萬美元，有投資人於18日表示，至今仍未收到付息。碧桂園指出，由於大陸房地產市場深度調整，公司的銷售額持續承壓，預期無法如期履行所有境外債務款項的償付義務。

14.台美21世紀貿易倡議首批協定於6月完成簽署，目前正在進行第二階段談判。外交部長吳釗燮18日坦言，最近碰上逆流，存有隱憂，尤其近日的美豬議題，恐會衝擊台灣與美國的協商。行政院經貿辦對此表示，仍以年底完成第二階段談判為目標。

15.台積電確定放棄桃園龍潭擴廠計畫，公股銀主管評估，房市一向看好六都與新竹，桃園市則較看好桃園區、中壢區，原對龍潭房貸核給成數就相對較低，即使台積電撤出龍潭，相關房貸政策仍維持不變。

但公股銀研判先前看好台積電設廠而進場的房市投資客，勢必受到衝擊，除近幾年漲幅可能回吐，又少了買賣或承租市場，恐賠了夫人又折兵。

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16.美元高利吸金力不減，加上大陸經濟前景不明，大眾減持人民幣。中央銀行18日發布9月銀行人民幣存款餘額持續探底，月減達78.81億元（以下均為人民幣）或5.24％，一舉跌破1,500億元大關，僅剩1,426.6億元。

17.TrendForce（集邦科技）18日出具報告表示，由於中國致力推動在地化生產、IC國產化等政策與補貼，擴產相當積極，預估中國成熟製程產能在全球占比將從今年的29％，成長至2027年的33％。

其中以中芯國際（SMIC）、華虹集團（HuaHong Group）、合肥晶合集成（Nexchip）擴產最為積極；同期台灣成熟製程占比則會從49％，收斂至42％，台廠以世界先進及力積電受影響較明顯。

TrendForce指出，中國成熟製程擴產聚焦在Driver IC、CIS/ISP與Power Discrete等領域，二、三線台廠首當其衝。

18.大陸鋼廠即使第四季起啟動限產，但業界預估今年大陸的粗鋼產量仍將超過去年水準，達到10.27億噸，年增1.58％，多出的產量在大陸內需不如預期的情況下，幾乎都是往外傾銷，例如大陸前九月鋼材出口量6,753萬噸，與去年全年出口量6,746萬噸相當，衝擊亞洲區域鋼價。

19.AI概念股18日慘綠，主要受美國晶片輸中禁令影響，輝達（NVIDIA）領跌下挫，以及以巴衝突擴大、美債殖利率再升等因素，盤面上16檔AI股包括台燿（6274）、勤誠（8210）等本周以來跌幅慘重。

20.台指期法人空單加碼。台指期18日下跌224點收16,426點，期現貨逆價差14.91點，電子期正價差0.58點，金融期為逆價差5.53點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加9,554口，使留倉部位轉為淨空單8,403口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加6,940口至8,166口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加1,403口至5,351口。