特斯拉毛利率續降 Cybertruck藏隱憂 盤後挫逾4％

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美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）於18日美股盤後公布上季財報，其降價策略導致毛利率降至四年多來的低點，不過該公司也同步展示兩大亮點，包含運用人工智慧（AI）技術訓練的機器人Optimus，以及將於今年開始交付的電動皮卡Cybertruck。

特斯拉今年第三季的營收報233.5億美元，年增9％，遜於分析師預期的年增12％至240.6億美元，放緩程度超出預期，為年內最低增。非美國通用會計準則（GAAP）調整後每股盈餘（EPS）為0.66美元，較去年同期下降37％，遜於分析師預期的下降29.5％至0.74美元。

第三季調整後淨利報23.18億美元，年減37％，低於分析預期的25.6億美元， GAAP毛利率則為17.9％，略遜於預估值18％，年減719個基點，超過第二季的682個基點。

特斯拉第三季的汽車業務毛利率降至16.3％，低於分析師預期的17.7％，不過其碳權的營收大幅成長，第三季透過出售碳權獲得5.54億美元收入，幾乎是第二季的兩倍。

此外，特斯拉表示，其銷售太陽能電池板和電池的能源業務、服務業務，已成為該公司利潤的重要貢獻者，本季總利潤超過5億美元。

特斯拉指出，第三季對工廠進行的升級將會有助於削減生產成本，並強調該公司作為產業領導者，也必須成為成本方面的佼佼者，並且表示，由於新工廠利用率不足，加上即將推出的電動皮卡Cybertruck、人工智慧和其他項目，種種支出導致營運費用增加，使營業利潤受到影響。

特斯拉於本月初公布第三季交車量，報43.5059萬輛，季減3.1萬輛，為去年第二季以來首次下滑，也低於分析師預期的44萬到45.5萬輛。該公司於周三公布財報時稱，第三季的目標仍是削減每輛車的成本、增加交付量、繼續投資AI等成長項目，並同時產生正自由現金流。特斯拉也重申今年180萬輛的生產目標。

特斯拉表示，已在德州工廠試生產Cybertruck，年產量可達12.5萬輛，首批Cybertruck將於11月30日在德州工廠首次交付。目前已有100萬人預訂Cybertruck，預期2025年有望生產25萬輛。

特斯拉執行長馬斯克在電話會議中指出，仍需要大量工作才能實現量產Cybertruck，並以人們可負擔的價格實現正現金流，他強調，Cybertruck是一個很棒的產品，但從財務角度來看，至少需要一年到18個月的時間，才能有顯著的正現金流貢獻。

在AI研發方面，特斯拉強調，其軟體開發的重點是在現實世界中安全執行任務，因此委託了最大的超級電腦之一，以加快自身AI開發步伐，特斯拉指出，已將AI訓練運算規模擴大了一倍以上，得以適應不斷增加的數據，以及Optimus機器人項目，其人形機器人項目目前正在透過AI、而非硬編碼軟體，在進行簡單任務的訓練。

特斯拉周三收跌4.78％，收在每股242.68美元，財報公布後，特斯拉盤後股價曾進一步下跌逾2％，而後一度反彈轉漲，不過馬斯克在電話會議上稱，Cybertruck增產會很艱難，使特斯拉盤後股價重回跌勢，截至本篇截稿前，特斯拉盤後下挫4.53%。