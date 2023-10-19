契約解釋或任意規定的抉擇 專家：應尊重當事人自治

所有契約都可能有漏洞，有時是疏漏，有時是為了未來的不確定性刻意預留空間，因此漏洞填補是契約法中很重要的觀念。尤其是當訂約兩造出現紛爭時，該以何種方式填補漏洞，關係到判決的公正公平，此時，當事人對於契約解釋的真意與法律的任意規定之間又該如何抉擇？當代法律雜誌於10月12日舉辦研討會，會中國內知名法學專家們認為，我國判決習慣重視定性，進而大量套用任意規定，忽略當事人對於契約解釋的真意，造成司法判決脫離當事人真意，並造成不同法官可能有不同認定，恐生運作效率延宕，這樣的契約解釋模式值得探討。

「契約法中如果對於如何進行正確的解釋，有更明確的見解，以及形成更高的共識，就有機會迅速解決紛爭，節省大量的訴訟資源。」萬國法律事務所資深合夥律師黃帥升表示，針對契約中的文義，究竟要如何探求當事人的真意，是一個非常困難的問題，我們從法學院的訓練，都是迅速定性，找出可以套用的有名契約類型，要不然就是混搭不同的有名契約類型，最終得出適用的法律效果，可是，這樣是否是符合當事人真意？是否脫離契約文字？似乎不是我們關心的重點。這樣沒有特定標準的套用，導致不同的承審法院會有不同的見解，沒有辦法將紛爭做一次性的解決，也因為判決結果脫離當事人原意，導致難以預測。這對實務工作者在合約擬定的源頭，由於無法掌握未來法院如何進行契約解釋，而增加不少困難。因此，如果國內學者能將契約的解釋方法，整理出明確的準則，對法學實務者將有更多助益，也能讓法院運作因為可預測而更有效率。

王文宇：任意規定非絕對，不合則捨

開南法律學院榮譽講座教授兼院長／台灣大學法律學院兼任教授王文宇說，「許多法官認為契約解釋勞心勞力，又要探求契約條款真意，又要顧及契約文義及體系、交易慣例或誠信原則，因此將契約解釋輕輕帶過，轉而直接透過定性去套用任意規定，其實大有問題。」他認為我國實務運作上，任意規定經常成為解釋契約與填補漏洞時的尚方寶劍，每當解釋契約時，法院往往機械性地定性，然後套用典型契約下設之任意規定。僅管有些契約糾紛透過定性與類推適用，套用典型契約的任意規定並無不可，但是現代市場交易型態推陳出新，盲目地適用任意規定，未必符合當事人之締約目的。

他以最高法院 102度台上字第584 號民事判決為例，本案涉及工程保證（或擔保）契約之解釋，單純從契約約款本身來看，就己經白紙黑字約定：保證人（寶島商銀）絕無異議且願放棄民法第 745 條之「先訴抗辯權」，顯見本與一般具有從屬性、補充性的民事保證契約不同。然而法院執著於傳統民法保證篇中先訴抗辯權及保證從屬性規定，而主張應予援用。本案歷經好幾審的判決，學者也針對此究竟為擔保契約或保證契約有不同見解。王文宇認為，不管是擔保契約或保證契約，現代商業擔保重視文義性及獨立性，不管是先訴抗辯或從屬性，在商業保證中是不存在的；更何況，當事人在契約中針對先訴抗辯權己經有約定，儘管沒提及從屬性，也無須適用相關規定。

王文宇另以最高法院96年台上字第153號針對自動倉儲系統工程合約糾紛判決為例，法院將工程定性為承攬，再將其適用民法507條，認為當訂作人違反權利義務時，救濟方式就是解除契約，涉及回復原狀。但是規定大致完成的工程建案說拆就拆，既不公平也不合理。追根究柢，民法507條只是任意規定，並非一定要適用，再者工程與承攬不宜百分百劃上等號，因為工程涉及地上建築與沉澱成本，與承攬契約僅僅完成一定工作是兩回事，此時類推適用並不合理。依補充的契約解式，「合理」的締約當事人，也不可能在「事前」締結一個「僅能解除、不能終止」的工程契約。此外，透過司法造法也可以獲致公平合理的結果。

王文宇說：依當事人自治原則，係爭契約有提到時，法院一定要盡力探求當事人真義；反之，如契約沒提到時，法官不宜主觀地恣意做解釋。此外，強行規定契約當然無法排除；然而任意規定僅供參考之用，因此強行與任意規定的分際非常重要。許多案件歷經多審，法院一意套用任意規定，都是因為過於仰賴定性，造成任意規定的黏稠化。以民法507條為例，許多人不自覺地將其當成強行規定，變成無可迴避。總之，契約法應尊重當事人自治，任意規定不應隨意套用；換言之，紛爭解決應以契約本身為中心，參酌法理習慣與誠信原則作出合理解釋，而任意規定並非絕對，合用則用，不合則捨。這些都是我國契約法研究教學及實務判決值得改進之處。

簡資修：契約解釋法律定性取決於法院對契約條款之可欲程度

知名法律經濟分析學者Ian Ayers主張：契約解釋法律之定性，取決於法院對於系爭契約條款之可欲程度；最不可欲的契約條款，適用「強行性規定」（mandatory rules），是沒有契約效力的；依序是「黏稠性預設規定」（sticky defaults），一般預設規定，而最可欲的契約條款是「懲罰性預設規定」（penalty defaults）所「引誘」出來的（當事人如不訂約排出此規定，對其是不利之懲罰）。王教授所說的「我國有名契約被僵化適用」，即是「黏稠性預設規定」之態了。中央研究院法律學研究所研究員兼副所長／台大法律學院教授簡資修說，這種「預設規定」（default rules）之「（排）除法（律）規則」（altering rules）理解，不應是一般契約解釋法律中的與強行規定相對的「任意規定」。因為一者，在一般契約，當事人成立契約時，多不知「（解釋）契約（的）法律」為何，因此預設規定不會有引導效果，而在商事契約，當事人基本上資訊相等，從而無須這種調控式預設規定之介入；二者，法院要在個案操作這種調控式預設規定，若非無能為力，就是徒增不必要的費心；三者，因此其偽陽性的可能性就非常高，法治成本增矣。

林慶郎：恣意套用任意規定顯然不公

「我當法官的經驗好像也急著在定性。」台北大學法律學院理教授林慶郎以常見好友間保證分紅契約為例說，雙方約定由一方拿出一筆錢，另一方按月給付分紅，期滿後返還投資款。事後付不出錢來產生紛爭，出資者認為是消費借貸，請求本金償還。被告卻認為是投資契約，投資有賺有賠，本來就是投資契約的本質。林慶郎說，其實原告一直在作違背自己真意的事，只是事後反悔。但最高法院認為契約中沒有約定自負盈虧，因此並非投資契約。法院希望還原當事人真意，但當事人真意並沒有不明，實務上投資型保單也保證保本，究竟是保證獲利還是獲利太多不可以，法官把當事人爭議明確的情形，理解為不明確，恣意將任意規定套加在當事人的法律行為上， 以法官的公平凌駕於當事人的公平之上，顯然不是很公平。

法國法契約解釋原則認為契約所探求的真意，不是雙方個別意思表示的真意，而是「共同」意思表示的真意，原則上採主觀解釋優先原則、契約整體解釋原則、有效解釋原則及當事人資格解釋原則，其認為契約解釋應探求當事人之共同真意，而不得拘泥於所用之文字。當共同真意無法獲得時，契約解釋必須根據「理性人」於「相同情況下」所理解之意思。且所有契約條款，在解釋時必須相互關聯，賦與每一個條款，以符合契約整體連貫性之解釋。當某一條款有二個以上之意義，能產生效力之款條，優先於無法產生效力之條款。若有疑義，當事人個別磋商之契約之解釋，以有利於債務人及不利於債權人之方向，而附合契約則以不利於提出者為解釋。當契約明確且精準，而不存在法律適用上之矛盾與衝突時，事實審法院就只能依契約適用，而不能再加以解釋。若仍將之解釋，就構成當事人真意之扭曲，依法國民法第1192條之規定，最高法院得予以廢棄。若契約既不明確，亦不精確時，事實審法院法官就有義務要加以解釋，但若法官怠於為解釋即逕為判決，法國最高法院亦會予以廢棄，過與不及都可以是廢棄的理由。

馮昌國：僵化套用與商業及技術發展格格不入

我國實務對於無名勞務契約，在無法直接適用有名契約的情況下，常以民法第529條之規定，將該契約定性為委任契約。中銀法律事務所合夥律師馮昌國說，以往會覺得這是一個天條，充滿了法學的智慧，可是在實務上新型態的商業活動契約糾紛中卻常突顯出民法法典與現今商業社會或技術格格不入之處。以外送平臺與夥伴間合約之定性為例，從勞動部一開始都覺得非得僱庸不可，到目前傾向承攬。其實外送平台與夥伴間，在意的是自由度與保障間之均衡。此時是否只有雇庸或委任兩種選項。或者可將其模組化，在一個較彈性的基礎上，例如承攬，將政府或夥伴也好在意的保障往上疊加。隨著科技及平臺技術的發展，目前大部分的契約不是AI Inclusive就是AI exclusive，是甲手機的APP對乙手機的APP，此時又該如何從契約法的角度，來看當事人、標的及意思表示等法律行為的成立3個要素，又該如何定性或解釋其真意呢?

馮昌國另以虛擬通貨為例說明，會產生糾紛的契約通常是一種服務條款搭配一個申購服務合約，此時該如何定性虛擬資產投資配置的服務呢，此時委任可能是第一選項，也可以說是將虛擬資產託付保管，因此是寄託契約。可是使用者其實是透過保管，希望得到比原來數量的虛幣更多的東西，這樣似乎又與傳統的以保管為目的的寄託不一致。變成保管只是前置作業，最重要的是其後之回報，成為具有委任兼有寄託的性質的混合契約，其實這是有階段性的，也許是一個聯立性的，前階段是寄託，後階段是無名或者委任契約，不管如何定性，發生糾紛的元素好像也無法解決嗎。其實當事人的真意與爭議都非常明確，此時是否仍要跳過明碓的合約內容，透過定性照民法法條按表操課，乃至於可能產生不合理的結果。

黃正欣：同樣文件不同法官不同解讀

「同一件事同樣的一份文件在不同法官面前可以有截然不同解讀。」萬國法律事務所助理合夥律師黃正欣以財政部跟台新金間針對彰銀增資為案例說起。起源於財政部網站上的一個新聞稿中提到，財政部同意支持將來彰銀所引進的策略性投資者取得彰銀的經營權，加上財政部發給彰銀的公函，說同意在彰銀完成增資後，將其現有主導的彰銀經營權，移給新進來的策略型投資人主導，也就是後來的台新金，只憑一則新聞稿及前開內部公函，就被法院判定，財政部跟台新金之間已成立了民法上的契約關係。此契約顯然並非民法上規範的有名契約，且契約也沒言明，所謂的支持是一次性的還是繼續性的，存續時間又該多久，針對此契約之定性及漏洞爭論不休，也因此引發此是否為表決權拘束契約的論戰。

另以一股份買賣合約為例，黃正欣說，合約前言已言明買方要向賣方購買其所100%持有之A公司及B公司持股，可是檢察官卻認為買方想買的是A跟B下面的所有子公司，漏掉一家A、B旗下之子公司即不符合買方購買真意；檢察官因此認為，其中一家子公司D公司被處分掉，此處分D之交易是有問題的。但其實，股份買賣合約的前言及標題都已言明，要買的是對方所持有的A、B股分，何以檢察官可以跳脫這些契約的文義，將其解釋為真心不是要買股份，是要買旗下包含D在內的「所有」子公司，最後沒有買到D這家子公司，這個處分D的交易就是有問題的?