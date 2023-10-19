白易弘｜留意IC設計族群迎轉機

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18日加權指數下跌 201.64 點(-1.21%) 收 16,440.91 點，成交金額 3,484億元

加權指數週三(18日)開低走低，主因美國拜登政府 17 日宣布擴大晶片、晶片設備出口限令，計劃停止向中國運送由輝達等公司設計的更先進人工智慧晶片，衝擊台股 AI 相關供應鏈。AI族群開低走低賣壓沉重，台積電法說前夕賣壓亦重，短期投資標的可觀察九月營收佳的IC設計族群。

從日K圖形來看，加權指數日K收量增下跌黑棒跌破月線，MACD正值持續收斂，日KD則高檔死亡交叉。地緣政治紛擾短線多看少做。

選股方向，IC設計轉機族群 ：

新唐(4919)：

新唐九月營收 31.03 億元、年增 -13.68％，日本車電市場新一代車用電池監控晶片組開始進入量產，可望帶動公司營收持續上揚，並透過高毛利產線，優化產品結構與獲利。公司營收七月起已經觸底回升，後續並有USB 4新品與BMC齊步帶動營運走揚。

義隆電(2458)：

9月營收達12.07億元，年增34.26％、月增1.2％，為15個月以來新高，累計前九月合併營收89.48億元，僅較去年同期衰退19.14％；第三季度也較第二季有15％之成長，受惠去年低基期，營收呈現年月雙增的表現。預估第四季下游 PC/NB 回暖有望帶動IC設計族群低迷已久之營收，樂觀看待第四季及2024年表現。

今(19)日觀盤重點：

1.台積電法說會效應。

2.美國商務部AI禁令後續影響。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。