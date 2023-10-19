Fed褐皮書：物價和就業市場升勢放緩 通膨趨溫和

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美國聯準會於18日公布有「褐皮書」之稱的地區經濟報告，內容指出，美國經濟活動在9月至10月中的變化不大，勞動力市場的緊張情況有所緩和，物價以較溫和的步伐上升，預計短期內經濟成長將略有放緩。

褐皮書係根據12個分區的官員所接觸到的受訪者意見以及觀察，評估截至10月6日為止過去1個半月的經濟活動變化，作為聯邦公開市場委員會（FOMC）下次會議的參考資料。

經濟活動方面，自9月初公布前次褐皮書以來，大多數地方轄區的經濟活動變動不大，12個轄區中，有5個稱經濟活動溫和增長，3個表示沒有變動，4個稱有溫和收縮。

其中，表示經濟活動有收縮的堪薩斯聯準銀行指出，經濟活動疲弱乃是受到聯準會一連串升息行動所影響，而克利夫蘭聯準銀行則表示經濟活動沒有變化，並表示工資增長趨勢放緩，物價升勢也減慢。

自8月28日到10月6日為止的報告期間內，由於價格和供應產品的差異，消費者支出參差不齊，特別是在一般零售商和汽車經銷商反映的消費方面；旅遊業活動則持續改善，不過一些轄區回報稱，消費者的出遊成長略有放緩，於此同時，少數地區指出商務旅行正在增加。

銀行業的調查對象報告則顯示貸款需求略為下降，受訪者普遍認為消費者信貸品質穩定或健康，貸款拖欠率略有上升，不過仍處於歷史低點。

在就業市場方面，大多數轄區的整體就業人數略有增加，企業招聘的緊迫性降低，大多數地區的薪資上漲速度溫和或適度，且多個地區報告稱，應徵者對雇主提出薪資條件的抵制情緒減少，多數轄區回報指出，企業為緩解勞動成本的增速，修改了薪酬方案，諸如允許遠距工作代替加薪、減少簽約獎金、更偏重績效制等等。

價格方面，製造業的投入成本已逐漸放緩或穩定，但服務業的投入成本仍持續成長。整體而言，受訪企業預計，未來幾季價格仍會繼續上漲，但成長速度將低於前幾季。