美股那指挫219點 法人：台股技術面轉弱

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美國公債殖利率再攀升，美股主要指數收黑，科技股為主的那斯達克指數下挫219點，跌幅1.62%。法人表示，台股籌碼面持續偏空、技術面轉弱，加權指數可能向下測試10月5日低點16313點。

美股道瓊工業指數18日下跌332.57點或0.98%，收33665.08點；標準普爾指數下挫58.60點或1.34%，收4314.60點；那斯達克指數挫跌219.45點或1.62%，收13314.30點；費城半導體指數下滑61.22點或1.76%，收3413.45點。

受美國擬擴大晶片管制影響，台股18日開低走低，人工智慧（AI）指標股盡墨，電子權值股台積電下跌11元，加權指數終場收在16440.91點，下跌201.64點，10日線、月線、半年線皆失守，成交值新台幣3484.23億元。

台積電法人說明會將於今天下午登場，市場關注半導體庫存去化情形、2024年資本支出、3奈米客戶及海外擴廠進展。台積電創辦人張忠謀14日出席台積電運動會表示，半導體產業已沒有全球化，台積電未來幾年的挑戰可能比過去更嚴峻，但相信台積電應該可以克服。

鴻海董事長劉揚偉18日出席科技日活動表示，中國遲早會開放電動車外包製造市場，一旦時機成熟，鴻海將在當地建置生產製造能力；至於台灣布局，為配合品牌客戶需求，初步規劃在台設立年產5萬至10萬輛產能規模。

電腦品牌廠宏碁董事長暨執行長陳俊聖指出，個人電腦（PC）通路庫存已經回到6到8週的正常水準，開始出現季節性需求。

軟板廠台郡董事會通過，以每股170元收購宏觀微電子（6568）已發行普通股股份，最高收購30%股權；依前10個交易日均價計算，本次收購價格溢價29.28%。