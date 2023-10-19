亞馬遜無人機空投德州試辦 藥品60分鐘內送到

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美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）今天宣布，在德州一座大學城啟用無人機遞送處方藥，訂購60分鐘內，從空中投送藥品到消費者家門口。

亞馬遜在官網部落格宣布，在德州大學站（College Station）試辦亞馬遜藥局（Amazon Pharmacy）的空投處方藥服務。大學站人口約12萬，在休士頓西北方約150公里，是德州農工大學（Texas A&M University）所在地。

無人機的飛行高度約40到120公尺，亞馬遜官網稱這是飛行障礙最少的高度。無人機使用內建的感應器與鏡頭，飛行時可以自動避開人、寵物或電線。

無人機抵達配送住址時，下降到4公尺高度，把避震包裝的包裹空投在消費者家門口。

達拉斯晨報（Dallas Morning News）報導，亞馬遜空中快遞部門從去年12月開始，在德州大學站、加州洛克福德（Lockeford）試飛數千次，現正把服務項目擴大到藥品。

報導說，亞馬遜這項空中即時送藥服務，最主要的好處是縮短患者獲得醫師診斷後到拿到藥的等候時間。這問題在急性疾病患者最關鍵，特別是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時更常見。

據報導，亞馬遜不是第一家嘗試無人機送藥的公司，美國大型連鎖藥局CVS與快遞公司優比速（UPS）合作，2019年曾在北卡羅來納試辦，但這個計畫已結束。

儘管亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）10年前預言，無人機送貨到2018年會全面普及，但至今這類空中送貨服務仍只限於小區域試辦，最大障礙仍是安全問題。