台積前員工爆5大黑暗面 嘆為何被叫護國神山

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【中時新聞網 邱怡萱】晶圓代工龍頭台積電薪水高、福利好，是許多科技人出社會之後的目標，但一名網友在Dcard以「那些進台積教會我的事」為題在Dcard發文，寫下在台積電工作後的5點領悟，並直言，「為什麼這樣的公司，會被譽為台灣護國神山？」

原PO回顧過往在台積電工作的生活，第一點是每天都無法開心，醒來就覺得精神壓力很大，要趕快看公司機簡訊，以及確認鬧鐘時間，要早點到公司準備早上晨會報告。

其次是在台積電工作期間太拚命，「不拚被上面嘴、拚也被同儕嘴」，最後身體搞壞了、慢性病找上門，得看醫生一輩子。

第三點，原PO說，他上班時與同事相處步步為營，舉例像是怕講錯話得罪人，幫忙擦屁股還被嫌也不敢反抗，後來也只是換來更多的霸凌與壓榨。

第四點則是為了工作犧牲太多，為了持續達到家人與老闆的期許，上班加班輪班無限輪迴，因此錯過很多朋友的聚會聯繫，朋友群組也很少回。最後一點，他則透露，之前在台積電工作，每當下班離開公司，看到天空是藍色的都會不自覺流淚。

原PO直言，為什麼這樣的公司會被譽為台灣護國神山，實在不懂，「謝謝台積電讓我知道，原來那些網路上的評論都是真的」。

其他網友紛紛表示，「曾經我把科技業當成志向，把自己身體搞到不行，醫生勸我多休息」、「很多人都誤會了，護國神山不是讚譽，是嘲諷」、「身為逃下山的人，只能說後悔沒有更早離開」；但也有網友說，「還是看單位啦，我朋友跟學長都在台積電，但也沒有過的像版上說的那麼慘，我覺得取決於主管」、「其實科技業真的很多都這樣，不是只有台積電」。

文章來源：dcard