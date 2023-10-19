大陸連續5個月減持美債 8月再降164億美元

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【中時 李文輝】澎湃新聞19日報導，美國財政部美東時間18日公布數據顯示，8月美債前三大海外債主的持有量變動有所分化：日本、英國增持，中國減持164億美元降至8,054億美元，連續第5個月減倉。

美國財政部8月國際資本流動報告（TIC）顯示，日本8月增持37億美元美國國債，持倉規模達到1兆1,162億美元，為美國第一大債主。此前7月，日本增持69億美元美國國債。

中國8月減持164億美元美國國債至8,054億美元，連續第5個月減倉，再前一次的持倉規模低點是2009年5月創下的8,015億美元。作為美國國債海外第二大債主，從去年4月起，中國的美債持倉一直低於1兆美元，並從去年8月至今年2月連續7個月減持美國國債，今年3月增持203億美元美債，隨後4月至8月連續減持。

英國增持357億美元美國國債至6,981億美元，持倉規模位列第三。

同時，美國財政部報告顯示，8月所有海外對長期、短期美國證券和銀行現金流（banking flows）的淨流入總額為1,344億美元。其中，海外私人資金淨流入為1,409億美元，海外官方資金淨流出為65億美元。

同時，8月份海外淨流入美國長期證券的資金規模為613億美元，高於7月的456億美元。其中，海外私人投資者淨買入證券563億美元，海外官方機構淨買入50億美元。包括海外投資組合通過股票互換購入的美股在內，進行一些調整後，海外8月總體淨購買美國長期證券635億美元，高於7月的88億美元。