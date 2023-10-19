數位服務、永續金融 法巴銀財富管理雙軌提升台灣服務

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國際級銀行的財富管理服務對象為高資產客群，法國巴黎銀行財富管理亞太區執行長滕雅諾（Arnaud Tellier）接受本報獨家專訪時表示，高資產客群的服務需求向來是跨市場，如香港客戶也會開有新加坡帳戶，台灣市場則要做好「境內」和「境外」的法規遵循和分釐，在台灣境內開戶的客戶，留在台灣的資金投資法巴銀亞太區提供的國際金融商品，投資使用的幣別有新台幣、外幣等，向法巴銀財富管理團隊諮詢國際市場變動趨勢，「市場成長相當健康」。

滕雅諾說，台灣團隊的表現在法巴銀財富管理亞太區各市場中，僅次於香港，和新加坡同列為「相近貢獻度」，「台灣是法國巴黎銀行財富管理業務的關鍵市場，亦是實現亞洲成長目標不可或缺的角色。」

金管會正在公告「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」修正草案，特別向具備財富管理專業及能力的國際大型銀行，參與國內高資產客戶財富管理市場，即邀請國際等級外商財富管理申請「財管2.0」業務，法巴銀財富管理台灣分支直接被點名，也有本地同業認為，「限定的外銀是最大受惠」。法國巴黎銀行財富管理為全球首屈一指的私人銀行，截至2022年12月，旗下管理的總資產達4,110億歐元，為歐元區最大型的私人銀行。目前在歐洲、亞洲、美洲均設有據點，擁有逾6,800名專家協助高資產與超高資產人士管理、增值及傳承資產。

滕雅諾對此表示，法國巴黎銀行財富管理深耕臺灣已40多年，整合國際資源和專業人才，為全台私人銀行客戶提供各類資產最佳化及管理方案，「我們一直都在做，如果新措施能帶來法巴銀財富管理台灣業務成長的機會，也會持續投資！」

然而，金融同業主管說，法巴銀財富管理的「私人銀行」服務，是台灣現在才在推的「財管2.0」，法巴銀這一端確認沒有超過「跨境」的紅線，而且高資產客戶也是把「在台灣」的資產交給法巴銀財富管理加以管理、配置，等於是在台灣享有國際金融服務，這樣就很足夠了。

「數位服務，永續金融，是法巴銀財富管理做的比一般私人銀行更到位的服務」，滕雅諾認為，數位銀行服務現在已經是私人銀行的「必要的基本配備」，法巴銀財富管理則是奠基在數位服務之上，提供更真實的面對面專家顧問，才能超越市場。目前由滕雅諾帶領的法巴銀財富管理亞太團隊，加總各個市場約有1,000名私人銀行專家，這些都是亞太區私銀界追蹤統計的”BANKERS”，台灣銀行業目前沒有任何上榜。

私人銀行專家的服務有哪些？以滕雅諾個人曾榮獲2022 Asian Private Banker Awards for Distinction「年度私人銀行家」殊榮的經驗來看，資本市場及企業與投資銀行的雙重背景，讓滕雅諾能運用涵蓋不同領域的策略，全面滿足法國巴黎銀行私人銀行客戶的需求，而且面對當今市場的高度不確定性，滕雅諾仍採取積極參與的策略，確保客戶及其家族能夠更有效地駕馭亞洲、乃至於全球不斷變化的市場環境。

永續金融部份，法巴銀的歐系銀行背景，不僅為全球永續行動的領頭羊，法巴銀財富管理把永續金融融合成生態系，訓練私銀專家團隊能懂得向客戶清楚說明創新產品，滕雅諾說，尤其現在私銀客戶對這類產品「願聞其詳」，私銀專家要具備專業知識、並能精確導引客戶資金流向正確且妥適的標的。

在法巴銀財富管理台灣團隊再精進的關鍵時刻，滕雅諾親自來台宣布重大人事：台灣區財富管理執行總監由林素真女士接任，她將帶領台灣財富管理境內金融團隊，實現法國巴黎銀行的永續發展目標，並依循銀行的全球性戰略和商業模式進一步擴大市場佔有率。

林素真曾是渣打銀行台灣消金、財富管理的大將，帶領銀行的關鍵成長業務。滕雅諾說，期盼她的加入將有助於進一步提升法巴銀財富管理的客戶服務品質，從而將業務推向新的高度，同時為台灣高資產財管服務加快升級。